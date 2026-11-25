Luca Parmitano racconta le sfide di Artemis III. Il divario economico tra ESA e NASA influenza la preparazione per il test orbitale del 2027.

Appena entrato nel padiglione spaziale della Fiera di Roma, durante l'ottava edizione del New Space Economy Expoforum, l'astronauta italiano Luca Parmitano è stato immediatamente circondato da appassionati e colleghi. Ha fermato il suo passo per scambiare strette di mano e scattare foto con chi lo ha riconosciuto, dimostrando la sua popolarità. Una donna gli ha ricordato l'importanza della missione per cui si sta preparando, ricevendo come risposta una netta conferma: faremo del nostro meglio.

La Missione Artemis III e il Ruolo di Parmitano

Parmitano, cinquanta anni, è uno dei quattro membri dell'equipaggio selezionati per Artemis III, una missione della NASA che nel 2027 lo porterà in orbita. Lo scopo primario non è un allunaggio immediato, ma il test di sistemi decisivi per il futuro ritorno dell'uomo sulla Luna. Il suo percorso include già diciassette anni di servizio presso l'Agenzia Spaziale Europea e tredici anni come pilota sperimentatore e colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana.

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Prima di essere scelto per questa nuova avventura americana, Parmitano aveva già accumulato 367 giorni di permanenza nello spazio. Il suo curriculum conta inoltre oltre 33 ore dedicate a passeggiate spaziali, esperienze che lo rendono un candidato ideale per affrontare le complessità di un volo interplanetario. La missione Artemis III funge da preparazione cruciale, distinguendosi dall'Artemis IV, il cui allunaggio è invece previsto per il 2028.

Investimenti Europei e Divario con la NASA

L'Europa contribuisce alla missione non solo fornendo un astronauta di punta, ma anche con l'European Service Module. Questo componente assicura propulsione, energia e sistemi essenziali alla navicella Orion, su cui viaggeranno Parmitano e i suoi compagni. A queste componenti si aggiungono due veicoli spaziali, i lander progettati da SpaceX e Blue Origin, che si agganceranno a Orion per facilitare l'atterraggio sicuro sulla superficie lunare.

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Nonostante il contributo europeo, la maggior parte della missione rimane a firma americana, evidenziando il ruolo fondamentale della NASA nella regia del progetto. Parmitano ha definito il divario tra Europa e Stati Uniti una scelta politica precisa. Ha notato che l'Europa è leggermente più grande, ricca e popolosa, ma il budget dell'ESA è circa la metà di quello della NASA. Questa discrepanza non è giustificabile solo da fattori demografici o economici.

Dati Economici e Preparazione Tecnica

La distanza finanziaria è ancora più marcata se si considerano i fondi straordinari. Nel 2025, l'ESA ha disposizione stanziamenti ordinari pari a quelli della NASA, ma il Congresso americano ha aggiunto 9,995 miliardi di dollari in fondi utilizzabili fino al 2032. Anche gli investimenti privati mostrano un squilibrio significativo: nel 2025 le aziende spaziali statunitensi hanno raccolto quasi 8 miliardi di euro, contro 1,4 miliardi di quelle europee, con un calo dell'8% rispetto al 2024 per le imprese del vecchio continente.

Senza una filiera privata forte, l'Europa rischia di dipendere ulteriormente da aziende straniere e di perdere credibilità come alternativa autonoma. Questo scenario è particolarmente critico dato che Artemis III ha già accumulato almeno 90 giorni di ritardi dovuti a problemi tecnici nello sviluppo dei lander di Blue Origin e SpaceX. Le complessità tecniche si riflettono anche nell'addestramento dell'equipaggio.

Sfide dell'Addestramento e Prospettive Future

Parmitano ha rivelato una sfida operativa attuale: non si conoscono ancora tutte le interfacce di interazione tra l'astronave e i nuovi veicoli. L'equipaggio si sta allenando sulle fasi critiche del volo, ma non può praticare le manovre di avvicinamento, approccio e attracco, poiché i due lander sono ancora in fase di costruzione. Si spera di poter iniziare questa parte specifica dell'addestramento all'inizio del 2027.

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L'astronauta sottolinea che lo spazio non riguarda solo l'esplorazione umana, ma include tecnologia, ricerca, innovazione, telecomunicazioni e osservazione della Terra. Il mercato dei servizi satellitari e di navigazione vale circa 490 miliardi di euro, con tecnologie integrate in infrastrutture quotidiane. Senza investimenti adeguati, l'Europa rischia di restare indietro rispetto ad altri Paesi.

Nonostante le difficoltà, c'è speranza per il futuro. L'ESA sta già lavorando per sviluppare un sistema autonomo europeo di trasporto cargo in orbita bassa. Parmitano ritiene chiaro che, se l'Europa vuole essere protagonista nello scacchiere spaziale e geopolitico, sono necessari investimenti decisivi per colmare il divario e garantire un ruolo di primo piano nel ventunesimo secolo.