Luca Parmitano e la tuta spaziale Prada per la Luna: innovazione italiana nella missione NASA

La tuta AxEMU, con il sistema di supporto vitale firmato Prada, sarà utilizzata dall'equipaggio della prossima missione lunare che include l'astronauta italiano Luca Parmitano. Il prototipo sarà consegnato alla NASA entro fine anno.

Il prossimo equipaggio della missione sulla Luna, che include l'astronauta italiano Luca Parmitano , utilizzerà la tuta spaziale AxEMU, un capo ipertecnologico e su misura, progettata per garantire sopravvivenza e mobilità nell'ambiente estremo lunare.

Mentre la versione esterna bianca con dettagli grigi e rossi è stata presentata nel 2024, Prada ha sviluppato il sistema di supporto vitale interno, innovativo e invisibile. Questo sistema gestisce la temperatura corporea facendo circolare acqua lungo i muscoli, fornisce ossigeno fresco al viso ed elimina l'anidride carbonica. La scelta di affidare a un'azienda di moda italiana un compito così critico è stata fatta dalla Axiom Space, partner della NASA.

Entro la fine dell'anno verrà consegnato alla NASA il prototipo completo della tuta. L'equipaggio, composto anche da Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio, rappresenta una collaborazione internazionale con una forte presenza europea, in linea con l'esperienza di Parmitano, già noto per aver portato il tricolore in missioni spaziali precedenti





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