Luca Parmitano racconta a Silvia Toffanin la sua carriera, gli incidenti vissuti e la missione Orion prevista nell'estate del 2027, con il ruolo di comandante verso Artemis III.

L' astronauta italiano Luca Parmitano è stato ospite di Silvia Toffanin, dove ha ripercorso la sua carriera, gli episodi che hanno messo a rischio la sua vita e il legame con la moglie Marta e con le figlie Sarah e Maia. Durante la trasmissione ha anche parlato dei sogni di quando era bambino, legati all'esplorazione e al volo, e della prossima missione a bordo della navicella Orion, il cui lancio è previsto nell'estate del 2027.

Parmitano volerà intorno alla Terra con la Orion, in un programma che dovrebbe aprire una nuova fase dell'esplorazione spaziale e preparare la missione Artemis III, attesa per il 2028. In studio l'astronauta ha definito il progetto emozionante e storico, aggiungendo che rappresenta una grande sfida e un motivo di orgoglio italiano.

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La missione Orion e il ruolo di comandante

Luca Parmitano sarà il comandante della missione Orion nell'estate del 2027. La notizia del ruolo ha avuto un forte impatto personale sull'astronauta, che ha confessato di non aver dormito per due notti dopo averlo saputo.

Parmitano ha spiegato che a suscitare questa reazione è stato il grande senso di responsabilità legato all'incarico. Nel racconto a Silvia Toffanin, l'astronauta ha collegato la missione al suo percorso personale, iniziato con il desiderio di fare l'esploratore e di volare, senza immaginare che un giorno sarebbe arrivato davvero nello spazio.

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Nel corso dell'intervista, Parmitano ha ricordato il momento in cui ha visto per la prima volta l'alba dallo spazio, un'esperienza che ha descritto come ancestrale. È stata la prima missione a fargli varcare le porte dello spazio, tappa centrale della sua carriera.

Gli incidenti in volo e nello spazio

Parmitano ha raccontato due episodi nei quali la sua incolumità è stata messa a rischio. Il primo risale al 2005, quando si trovava in volo verso la Francia durante l'addestramento come capitano.

Durante quel volo, a bassa quota sul canale della Manica, il velivolo ha subito un violento impatto con una cicogna che lo ha danneggiato in parte. Parmitano ha spiegato che, pur essendo previsto dalle procedure, non si è eiettato: ha scelto di riportare a terra il mezzo, rientrando alla base in Belgio.

Il secondo episodio riguarda un'attività nello spazio. Parmitano ha descritto un'avaria al sistema di raffreddamento della tuta, avvenuta quarantacinque minuti dopo l'uscita. Lo zaino posto sulla schiena, ha spiegato, fornisce il supporto vitale agli astronauti, e in questo caso il guasto è risultato irreversibile.

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Il liquido di raffreddamento è stato immesso nel sistema di ventilazione e ha riempito il casco dall'alto verso il basso, coprendo occhi, orecchie e naso e isolando l'astronauta dal resto dell'equipaggio e dal centro di controllo di Houston. Nonostante questo, Parmitano è riuscito a rientrare.

Famiglia, sacrifici e messaggi ai figli

Parmitano ha indicato nella separazione dagli affetti il costo principale della sua professione. Ha affermato che l'unico prezzo che paga un astronauta è la separazione dagli affetti e l'imposizione di uno stile di vita che ricade anche su chi non ha scelto questo lavoro.

Dopo aver visto il videomessaggio delle figlie Sarah e Maia, Parmitano ha detto di sperare di essere un padre divertente e presente. Ha poi descritto la moglie Marta, al suo fianco dal 2019, come la sua migliore amica e una compagna di vita straordinaria.

Infine, l'astronauta ha rivolto un pensiero al bambino che era, consigliandogli di avere pazienza, perché tutto quello che doveva succedere sarebbe successo.