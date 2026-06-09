Luca Parmitano selezionato come pilota della missione Artemis III della NASA

L'astronauta italiano Luca Parmitano è stato selezionato come pilota della missione Artemis III della NASA, che ha l'obiettivo di sperimentare le tecnologie di rendezvous e attracco fra la capsula Orion e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.

Luca Parmitano , astronauta italiano dell' Agenzia Spaziale Europea , è stato selezionato come pilota della missione Artemis III della NASA . Questa missione, progettata dopo la revisione del programma Artemis, ha l'obiettivo di sperimentare le tecnologie di rendezvous e attracco fra la capsula Orion e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.

Parmitano, che si è detto onorato di far parte dell'equipaggio, ha espresso la sua gratitudine all'aeronautica militare italiana, all'Agenzia spaziale italiana, all'Italia e all'Agenzia spaziale europea per il supporto ricevuto nella sua carriera. L'astronauta, nato a Paternò e considerato catanese, è sposato e ha due figlie. Parmitano ha già effettuato sei 'passeggiate spaziali' nella sua carriera, per un totale di 33 ore e 9 minuti.

Durante la missione Volare, nel 2013, ha trascorso 166 giorni nello spazio portando avanti oltre 20 esperimenti e prendendo parte a due attività extra veicolari e all'attracco di quattro navette. Nella sua seconda missione, nel 2019-2020, ha assunto il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale per la Spedizione 61, diventando il terzo europeo ed il primo italiano al comando della Stazione spaziale internazionale.

Ha inoltre condotto una serie di complesse uscite extra veicolari per riparare lo Spettrometro magnetico alfa, lo strumento rivelatore di particelle cosmiche, AMS-02. Durante la missione Beyond, Luca ha dato supporto ad oltre 50 esperimenti europei e 200 esperimenti internazionali nello spazio





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