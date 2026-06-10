Luca Parmitano su Artemis III: l'Italia come piattaforma di lancio

L'astronauta italiano Luca Parmitano è stato selezionato per l'equipaggio della missione Artemis III, che testerà tecnologie per il ritorno sulla Luna. Durante la presentazione, ha sottolineato il ruolo fondamentale dell'Italia e del suo sistema educativo nel suo percorso professionale.

Luca Parmitano , astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ( ESA ) e pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare Italiana, è stato scelto come membro dell'equipaggio della missione Artemis III. Con 50 anni e due missioni alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), di cui una come comandante - primo italiano a ricoprire tale ruolo - Parmitano volerà insieme a tre veterani della NASA : Randy Bresnik (comandante), Frank Rubio e Andre Douglas.

La missione, prevista per i prossimi anni, ha l'obiettivo di testare nell'orbita terrestre le tecnologie necessarie per il ritorno dell'uomo sulla Luna, aprendo la strada a future esplorazioni del sistema solare. Durante l'evento di presentazione dell'equipaggio, Parmitano ha dichiarato con emozione: 'Mi scuso in anticipo se mi emozionerò. Sono onorato. Per un lancio spaziale servono tante componenti.

Per me la piattaforma di lancio è l'Italia, il nostro sistema educativo. L'aeronautica italiana mi ha dato gli strumenti professionali necessari'. Le sue parole sottolineano l'importanza della formazione e del supporto nazionale nel raggiungimento di traguardi spaziali di rilievo. La selezione di Parmitano per Artemis III rappresenta un riconoscimento non solo per l'astronauta, ma per l'intero sistema scientifico e tecnologico italiano.

L'Italia vanta una lunga tradizione nel settore spaziale, con contributi significativi a programmi come la ISS e la costruzione di moduli come il Leonardo e il Cupola. Parmitano, originario di Catania ma cresciuto in diverse regioni d'Italia, ha frequentato l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, conseguendo una laurea in scienze politiche e successivamente un master in ingegneria aeronautica. La sua carriera lo ha visto volare su caccia Tornado e ricoprire ruoli di comando, fino all'ingresso nell'ESA nel 2009.

Le sue due missioni sulla ISS, Volare (2013) e Beyond (2019), lo hanno reso uno degli astronauti più esperti, con oltre 370 giorni nello spazio e diverse passeggiate spaziali. Questa nuova missione lo vedrà impegnato in test cruciali per le tute spaziali e i sistemi di supporto vitale, fondamentali per le future esplorazioni lunari. L'equipaggio di Artemis III è composto da quattro astronauti, tutti con esperienze complementari.

Randy Bresnik, colonnello del Corpo dei Marines e veterano di due voli spaziali, guiderà la missione. Frank Rubio, medico e pilota, ha recentemente completato una missione di un anno sulla ISS, mentre Andre Douglas, ingegnere e ufficiale della Marina, è alla sua prima missione. Insieme, dovranno verificare l'affidabilità dei nuovi sistemi di bordo dell'astronave Orion, inclusi i sistemi di navigazione e comunicazione. Parmitano, con la sua esperienza in attività extraveicolari, sarà probabilmente coinvolto in test di camminate spaziali simulate.

La missione non prevede un allunaggio, ma preparerà il terreno per Artemis IV e V, che porteranno gli astronauti sulla superficie lunare. L'Italia, attraverso l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), contribuisce con componenti per il modulo di servizio europeo di Orion, dimostrando ancora una volta il proprio ruolo chiave nell'esplorazione spaziale internazionale. La scelta di Parmitano è quindi un motivo di orgoglio per il Paese, che vede riconosciuti i propri sforzi nella formazione di eccellenze e nella fornitura di tecnologie all'avanguardia





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luca Parmitano Artemis III NASA ESA Italia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luca Parmitano farà parte dell'equipaggio della missione Artemis III: “Sono onorato”Lo ha annunciato la Nasa durante un evento trasmesso in diretta sul suo sito

Read more »

Astronauta italiano Luca Parmitano parteciperà alla missione Artemis IIIL'ESA ha confermato la presenza di Luca Parmitano nella flotta della NASA per la missione Artemis III, prevista per la seconda metà del 2027. La missione, non volta alla Luna, testerà in orbita le tecnologie di incontro e attracco tra la capsula Orion e veicoli privati lunari.

Read more »

Nasa annuncia missione Artemis III, anche Luca Parmitano tra gli astronautiL'italiano Luca Parmitano sarà tra i quattro che parteciperanno alla missione Artemis III, prevista nell'autunno 2027

Read more »

Luca Parmitano, chi è astronauta scelto da Nasa per missione Artemis IIIAd oggi ha effettuato sei 'passeggiate spaziali' in carriera, per un totale di 33 ore e 9 minuti

Read more »