Luca Rampini, ex poliziotto esperto di mafia, rivela l'ultimo scambio con Gianni De Gennaro. Una testimonianza di lealtà e shock per le indagini giudiziarie.

Luca Rampini, 67 anni veterano della Polizia di Stato con quaranta anni di servizio, ha condiviso con il Corriere della Sera l'ultimo messaggio inviato a Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia. Le parole di Rampini, che chiedeva chiarimenti su una situazione incomprensibile, rivelano lo smarrimento e la fiducia incondizionata di un collaboratore di vecchia data verso l'ex superiore.

La testimonianza di un esperto antimalia

Luca Rampini non è un semplice cittadino, ma un agente specializzato nella lotta alla criminalità organizzata durante gli anni più bui. Ha diretto le indagini cruciali per il maxiprocesso di Palermo, contribuendo alla caduta dei capi della mafia. La sua esperienza include anche operazioni internazionali, come l'arresto in Germania dei tre assassini del giudice Rosario Livatino, dimostrando una competenza tecnica rara e riconosciuta a livello globale.

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La definizione di coraggio e rischio

Rampini ricorda quella stagione come una guerra totale, caratterizzata da un pericolo quotidiano che non paralizzava gli uomini della Polizia ma li rendeva coesi. La paura era presente, ma veniva gestita come un dovere giuridico accettato con dignità. Questo mindset ha permesso di costruire un'unità di intenti fondamentale per contrastare le cosche attraverso un lavoro investigativo rigoroso e metodico.

Il valore della verità e dei collaboratori

L'ex poliziotto enfatizza la capacità di Gianni De Gennaro di valorizzare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, elemento chiave per il successo delle indagini. Rampini difende la memoria del suo ex capo, sostenendo che gli uomini del disonore fossero coloro che tradivano il mandato istituzionale o gli amici, mentre De Gennaro rimaneva integro in entrambi gli aspetti. Questa difesa tocca il cuore del rapporto professionale tra i due uomini.

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Il contesto delle recenti indagini

Nei giorni precedenti la tragedia, Rampini aveva scritto a De Gennaro dopo aver letto sui giornali le notizie delle vicende giudiziarie che lo coinvolgevano. La risposta dell'ex capo della Polizia, manifestata attraverso messaggi di smarrimento, ha segnato l'ultimo contatto conosciuto. Questo scambio evidenzia il senso di ingiustizia percepito da chi ha lavorato al fianco di De Gennaro per decenni.

L'impatto emotivo sulla comunità

Le parole di Luca Rampini offrono una prospettiva umana su figure pubbliche spesso criticate. La testimonianza sottolinea come la lealtà e la professionalità siano stati valori centrali nella carriera dell'ex capo della Polizia. Questo messaggio di solidarietà giunge in un momento di grande dibattito pubblico, offrendo elementi importanti per comprendere il profilo morale di De Gennaro agli occhi di chi lo ha conosciuto da vicino.