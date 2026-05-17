Luca Signorelli, l'eroe comune che ha fermato Salim El Koudri a Modena

Luca Signorelli, un uomo comune che ha salvato vite in un momento di grande pericolo. Ha fermato Salim El Koudri, il terrorista che ha seminato il terrore a Modena, prima che potesse far male ad altre persone.

Luca Signorelli è diventato noto a tutti. È lui il primo ad aver raggiunto e fermato Salim El Koudri , ilche a folle velocità ha falciato i passanti in centro a Modena causando 8 feriti, di cui due gravissimi.

Signorelli era lì, El Koudri non è riuscito a colpirlo, e quando il 31enne è sceso dall’auto per darsi alla fuga non ci ha pensato due volte. , lo ha gettato a terra e ha subito la collutazione con l’uomo armato di coltello, che per due volte lo ha colpito alla testa. Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio.

Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi. Tra loro c’è stato anche un lungo e caloroso abbraccio, con il quale Meloni gli ha espresso la sua gratitudine per aver fermato El Koudri prima che potesse far male ad altre persone: ‘Grazie Luca’.

Anche il capo dello Stato gli ha espresso la propria gratitudine per il coraggio avuto in un momento così concitato. La vita solitaria, la laurea e le cure. Quel dettaglio. Io bullizzato, vivo in un paese di razzisti.

Cosa si sa dell'uomo che ha seminato il terrore a Modena l'Italia non è morta, c'è ancora. Sarebbe potuta essere un’altra vittima del pomeriggio tragico di Modena se quel coltello lo avesse raggiunto con più decisione e questo non è successo non perché El Koudri non volesse, perchè dalle immagini si vede chiaramente che lui cerca di colpirlo, ma perché Signorelli ha avuto la prontezza di afferrarlo al polso per limitarne l’azione e perché in pochi secondi altre 3 persone sono arrivate addosso al 31enne, buttanando El Koudri in un'unica azione





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