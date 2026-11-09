Luca Tommassini e Lina: Il trauma e la guarigione in Verissimo

Luca Tommassini e la madre Lina rivelano le ferite del passato in Verissimo. Dalla violenza domestica al bullismo, le parole che scuotono l'opinione pubblica.

Il celebre coreografo Luca Tommassini, noto per le collaborazioni con star internazionali come Madonna, Michael Jackson, Laura Pausini e Lady Gaga, ha affrontato la sua storia personale in un'intervista esclusiva andata in onda domenica 8 novembre nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. A 56 anni, il direttore artistico ha condiviso con il pubblico i momenti più dolorosi della sua infanzia, parlando apertamente di bullismo e violenza domestica subita all'interno della propria famiglia. L'intervista, preparata con grande cura, ha rappresentato per lui un atto di resilienza e, contemporaneamente, una richiesta di rispetto verso il suo passato e la sua famiglia.

La violenza domestica e il sacrificio della madre

La dinamica familiare descritta da Tommassini è stata segnata da un padre autoritario che ostacolava ogni sua espressione artistica. Il coreografo ha rivelato di essere stato vittima di bullismo domestico, con il padre che non gli permetteva di parlare o di agire e che provava vergogna nel pronunciare il suo nome. La madre, Lina, si è sempre posta come scudo protettivo contro gli abusi del marito, arrivando persino a difendere fisicamente il figlio. Lina ha confermato di aver sempre combattuto per salvaguardare il talento di Luca, impedendo che il padre interferisse con la sua crescita artistica e con la sua passione per la danza.

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Un episodio tragico ha segnato definitivamente la vita dei due: durante un attacco furioso, il padre lanciò un pesante posacenere di cristallo degli anni Settanta contro la madre. Tommassini si è interposto per evitare che la donna venisse colpita, subendo il colpo in testa. Questo evento ha lasciato nel coreografo un profondo senso di colpa, derivante dalla consapevolezza che la madre doveva difendere non solo se stessa, ma anche lui. Lina ha raccontato di aver capito che il marito non voleva assolutamente che il figlio ballasse o esprimesse la sua arte, costringendola a mettersi sempre in mezzo per tutelare il suo futuro.

Il giudizio pubblico e la reazione sui social

A poche ore dalla messa in onda, Tommassini ha pubblicato due post intensi sul suo profilo Instagram, rispondendo alle critiche superficiali ricevute online. In uno dei messaggi, ha replicato a un'utentechiamata Valentina che aveva commentato negativamente i suoi cambiamenti fisici, scrivendo che tutti notavano la bellezza passata ma nessuno ammetteva che non fosse più lui. Il coreografo ha espresso il dolore provocato da tali giudizi, affermando che invecchiare non è una sconfitta, ma un privilegio concesso a pochi. Ha sottolineato di non voler tornare com'era in passato, ma di voler essere rispettato nelle sue imperfezioni e nella sua storia recente.

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La reazione ai commenti critici è stata immediata e supportiva da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo. Francesca Barra ha sottolineato l'amore che lo circonda, mentre Elisabetta Canalis gli ha assicurato di essere sempre un uomo affascinante. Anche Elisa ha condiviso un messaggio di incoraggiamento, lodando la sua luce interiore. Queste parole di vicinanza hanno accompagnato Tommassini nel momento delicato della trasmissione, dimostrando la forte comunità di supporto che lo circonda al di là delle critiche online.

Il sogno di Lina e le conseguenze emotive

L'intervista non è stata solo un racconto del dolore, ma anche la realizzazione di un sogno per Lina, che a ottantatré anni ha visto finalmente riconosciuto il valore dell'opera del figlio. Tommassini ha spiegato di non essersi ancora riveduto nelle riprese, ricordando solo il momento in cui si è sfaldato emotivamente davanti a Silvia e alla madre. Ha chiesto ai suoi fan, i cosiddetti Dreamers, di guardare l'intervista non con gli occhi della critica, ma con il cuore, riconoscendo che la vera protagonista era la madre con i suoi occhi, il suo sorriso e le sue mani.

Il coreografo ha ammesso di convivere con un senso di colpa che lo accompagnerà fino alla fine, derivante dal sacrificio imposto alla madre per perseguire la sua carriera. Ha raccontato di come il bullismo subito lo abbia portato a chiudere le amicizie superficiali, cercando una connessione più autentica e leggera. Nonostante la distanza fisica e le diverse strade, il legame con la madre rimane il pilastro fondamentale della sua vita. L'episodio ha scosso l'opinione pubblica, portando alla luce le conseguenze durature della violenza domestica e la forza della resilienza familiare.