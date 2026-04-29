Lucas Chevalier, infortunio e Mondiale a rischio: la situazione del portiere del PSG

L'infortunio di Lucas Chevalier del PSG mette a rischio la sua partecipazione al ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco e, potenzialmente, la convocazione per i Mondiali. Analisi della situazione e delle possibili alternative per Didier Deschamps.

La situazione di Lucas Chevalier , portiere del Paris Saint-Germain, si complica ulteriormente. L'estremo difensore classe 2000 dovrà affrontare un periodo di cura nelle prossime settimane, allungando i tempi di recupero e compromettendo la sua partecipazione al cruciale match di ritorno della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco , in programma all'Allianz Arena.

La partita di andata, giocata al Parco dei Principi, si è conclusa con un risultato di 5-4 in favore del PSG, ma l'assenza del portiere titolare rappresenta un duro colpo per la squadra parigina. Chevalier, che ha assunto il ruolo di secondo portiere dietro Matvej Safonov all'inizio dell'anno, non scende in campo dal 23 gennaio scorso.

Proprio quando sembrava potesse trovare spazio in Ligue 1 nelle prossime settimane, la sua condizione fisica precaria mette a rischio anche una possibile convocazione per i Mondiali, che si terranno dall'11 giugno al 19 luglio. L'allungarsi dei tempi di recupero di Chevalier solleva interrogativi sulla sua disponibilità per la competizione iridata e sulla sua posizione nella rosa di Didier Deschamps, il commissario tecnico della Francia.

Considerata la sua attuale posizione nelle gerarchie e la perdita di minuti di gioco, Deschamps potrebbe valutare di escluderlo dalla lista dei convocati. Alle spalle di Mike Maignan, si apre quindi una competizione per il ruolo di portiere di riserva, con diversi candidati pronti a contendersi il posto. Recentemente, il tecnico del Rennes ha espresso il suo sostegno a Chevalier, sottolineando le sue qualità e la sua disponibilità a supportare Maignan.

Tuttavia, la situazione del portiere del PSG rimane incerta e la sua partecipazione ai Mondiali è tutt'altro che garantita. Chevalier si trova in un momento difficile, isolato nello spogliatoio e con un futuro incerto sotto la Torre Eiffel. La vicenda di Chevalier si inserisce in un contesto più ampio di dinamiche calcistiche e scelte tecniche.

Mentre il PSG si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una partita decisiva per il suo cammino in Champions League, altri club italiani e internazionali sono impegnati in riflessioni sul futuro delle proprie squadre e dei propri giocatori. L'Inter, ad esempio, sta valutando le parole di Chivu sul “gol in più” e analizzando le prestazioni di Thuram. Il Milan sta pianificando la stagione 2026/27 con Allegri, mentre il Napoli sta considerando il futuro di Conte.

Il Real Madrid sta valutando diverse opzioni, e il Como sta blindando Fabregas per la prossima stagione. Parallelamente, emergono dettagli sull'inchiesta su Rocchi e sulle stranezze emerse dalle indagini. Mourinho esprime la sua opinione sulla crisi del calcio italiano, mentre il Cagliari punta su un progetto giovani per garantire la salvezza. Infine, diverse squadre di Serie C e Serie D stanno pianificando il futuro, rinnovando i contratti dei propri giocatori e valutando nuove strategie per la prossima stagione.

La situazione di Chevalier, quindi, è solo un tassello di un mosaico complesso e dinamico, in cui si intrecciano ambizioni, strategie e scelte tecniche





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