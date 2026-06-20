Luci e ombre per le imprese del Lazio: il 40% ha aumentato i ricavi, ma un imprenditore su 3 è preoccupato dalla guerra

L'indagine di Federlazio ha rivelato un quadro a luci e ombre per le imprese del Lazio. Il 40,9% delle piccole e medie imprese (pmi) ha visto crescere i propri ricavi, ma un 59,1% di società ha registrato fatturati stabili o in calo.

L'indagine di Federlazio ha rivelato un quadro a luci e ombre per le imprese del Lazio. Il 40,9% delle piccole e medie imprese (pmi) ha visto crescere i propri ricavi, ma un 59,1% di società ha registrato fatturati stabili o in calo.

La quota di imprenditori che teme contraccolpi a causa delle tensioni internazionali è aumentata dal 4% di marzo al 14% di maggio. Tuttavia, permane un 34% di società che si dichiara ottimista e prevede di riuscire a mantenersi in equilibrio. È emerso che le criticità sono riconducibili principalmente all'incremento dei prezzi delle materie prime, all'inflazione e alle difficoltà derivanti dai conflitti. La crisi internazionale ha penalizzato le imprese, ma ha fatto crescere gli investimenti sull'efficientamento energetico.

Nel 2024 la voce pesava al 3,8% sul bilancio, nel 2025 è salita all'11,4%. Il direttore generale di Federlazio, Luciano Mocci, ha dichiarato che il cuore del sistema produttivo resta vitale e che la maggior parte delle imprese continua a investire dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e rilancio.

Tuttavia, la difficoltà cronica di reperimento di manodopera e un sistema creditizio che privilegia le imprese di maggiori dimensioni frenano la propensione all'innovazione





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