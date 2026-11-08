Lucia: avvocata per vent'anni, diventa chef a Padova per riscoprire le radici calabresi

Lucia lascia il forensi dopo due decenni per seguire la passione culinaria. La sua storia di rinascita personale e professionale a Padova con la cucina di famiglia.

Lucia, ex avvocata con venti anni di carriera, ha completato la transizione professionale abbandonando la professione forense per diventare chef. Questo cambiamento radicale, annunciato con la cancellazione dall'albo dei avvocati a fine novembre, segna il punto di arrivo di un percorso lungo due decenni, caratterizzato da un progressivo allontanamento dalla pratica legale a favore di una vocazione culinaria profondamente radicata nelle origini familiari.

La rinascita personale e professionale

La decisione di intraprendere questa nuova strada non è nata dal nulla, ma rappresenta la conseguenza di un disagio professionale maturato negli anni. Lucia ha dedicato vent'anni alla lettura di codici e alla difesa di cause negli uffici di via Tommaseo, un ambiente che definisce grigio e incompatibile con la sua natura solare e conciliativa. La svolta decisiva è arrivata durante un periodo di separazione e successivo divorzio, fasi che le hanno permesso di recuperare la libertà di decidere per se stessa e di riprendere in mano il controllo della propria vita privata.

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Formazione accademica e radicamento territoriale

Per concretizzare il suo desiderio, Lucia si è iscritta all'Accademia delle Professioni a Noventa Padovana, struttura gestita dalla Fondazione San Nicolò. Ha scelto il percorso formativo più completo, un corso di sei mesi dedicato alla professione di chef. Durante questo periodo intensivo, ha continuato a gestire il suo studio legale la maggior parte della settimana, recandosi a lezione due giorni ogni sette. La formazione è stata guidata dallo chef Samuele Beccaro, figura chiave che ha sostenuto il processo di apprendimento.

Il tirocinio nelle terre d'origine

Nel mese di agosto, il percorso formativo ha richiesto un stage di prova in un ristorante situato in Calabria, regione di origine del padre di Lucia. Questa esperienza ha avuto un valore duplice: ha permesso alla neo chef di affinare le tecniche nel contesto delle sue radici familiari e ha rappresentato un momento di riconciliazione con la figura paterna. Il padre, inizialmente contrario alla scelta professionale, ha compreso l'impegno e la determinazione della figlia osservandola lavorare direttamente in cucina.

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Il distacco definitivo dall'Ordine Forense

Il passaggio definitivo tra le due carriere è avvenuto alla fine di settembre, quando Lucia ha dovuto affrontare la scelta esclusiva imposta dall'Ordine Forense, che non consente l'esercizio simultaneo di professioni incompatibili. Ha optato per cancellarsi dall'albo, con la cancellazione formale prevista per la fine di novembre. Questa mossa burocratica sancisce la chiusura definitiva di una fase della sua vita, liberandola definitivamente dal vincolo di appartenenza alla categoria legale.

Sfide future e supporto familiare

Attualmente, Lucia sta affrontando la seconda fase della sua carriera, cercando un impiego come aiuto cuoco per accumulare ulteriore esperienza pratica sul campo. Il suo obiettivo finale è aprire una propria attività a Padova, con l'ambizione di proporre la cucina tradizionale della nonna materna, ispirata ai profumi delle estati trascorse in Calabria. Il progetto conta sul supporto della madre, definita la sua colonna portante, e sulla benedizione dei figli, mentre il padre ha cambiato atteggiamento diventando un alleato. Lucia ritiene che la sua esperienza, durata quindici anni di malessere prima della svolta, offra un monito concreto su come il silenzio e l'immobilità non portino a risultati positivi, invitando chi si trova in situazioni simili a reagire.