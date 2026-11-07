Lucia Cavazzuti e il latte di precisione: la storia di chi ha scelto le vacche invece dell'università

Lucia Cavazzuti, allevatrice a Carpi, ha abbandonato l'ingegneria per gestire l'azienda di famiglia. Scopri come tecnologia e dedizione creano eccellenza nel Parmigiano Reggiano.

Lucia Cavazzuti, un'imprenditrice agricola di 40 anni originaria di Carpi, ha radicalmente invertito il corso della propria carriera professionale, abbandonando gli studi universitari in Ingegneria Edile e Architettura per dedicarsi a tempo pieno alla gestione dell'azienda familiare. Questa scelta drastica è nata dalla necessità di conciliare la complessità degli esami finali, in particolare Tecnica delle Costruzioni, con la vita in stalla, optando per la stabilità emotiva e professionale offerta dall'allevamento di circa ottanta bovini di razza Frisone.

Gestione dell'Azienda e Tecnologia dei Collari

L'attuale struttura operativa della Società Agricola Cavazzuti Emilio e Figli s.s. si basa su un rigoroso ciclo giornaliero che inizia alle ore 6:40 del mattino. Lucia Cavazzuti dedica le prime ore alla somministrazione del latte ai vitelli, seguita dalla pulizia sistematica delle cuccette e dei box riservati agli esemplari più giovani. La giornata professionale prevede inoltre spostamenti verso Modena o Reggio Emilia per partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, ruolo che ricopre come consigliera, e per verificare la gestione operativa nel caseificio di cui è socia, occupandosi anche degli aspetti burocratici aziendali fino alle ore 20:00.

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La modernizzazione del sistema di allevamento è stata fondamentale per il successo operativo, con il passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera che ha consentito una migliore interazione con il bestiame. Per monitorare costantemente lo stato di salute e il benessere animale, Lucia Cavazzuti ha implementato un sistema di tecnologia indossabile: ogni bovino è dotato di un collare con transponder che registra con precisione le attività di consumo di cibo, la ruminazione e i movimenti corporei. Questo dispositivo intelligente invia notifiche immediate in caso di anomalie comportamentali, permettendo un intervento veterinario o gestionale precoce prima che la patologia diventi critica, ottimizzando così i costi e la qualità del latte prodotto.

Il Ruolo del Padre Emilio e i Successi Produttivi

La figura centrale nella formazione professionale ed etica di Lucia Cavazzuti è stato suo padre, Emilio Cavazzuti, il quale ha trasmesso la passione per l'allevamento come una missione di vita piuttosto che un semplice obbligo lavorativo. Sebbemo la perdita del padre rappresenti un dolore profondo e permanente, Lucia Cavazzuti vede nella continuazione delle sue pratiche un modo per mantenerlo simbolicamente presente, onorando la sua memoria attraverso risultati concreti che hanno soddisfatto la famiglia e il territorio.

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Un traguardo significativo per l'azienda è stato raggiunto nel 2025 durante la competizione Palio del Parmigiano Reggiano presso La Bonissima di Modena, dove una forma di formaggio prodotta esclusivamente con il latte delle frisone dell'allevamento Cavazzuti ha ottenuto il vincitore nella categoria dedicata a quaranta mesi di stagionatura. Questo riconoscimento conferma l'elevata qualità delle materie prime e l'efficacia delle metodiche di allevamento adottate, distinguendo la Società Agricola Cavazzuti Emilio e Figli s.s. nel panorama nazionale dei produttori lattiero-caseari di eccellenza.

Sfide di Genere e Impatto Sociale nel Settore

La narrazione professionale di Lucia Cavazzuti sfida gli stereotipi tradizionali di genere presenti nel settore agroalimentare, dimostrando come le donne possano guidare con successo aziende agricole complesse e tecnologicamente avanzate. Nonostante le critiche iniziali o le perplessità espresse da chi considerava l'allevamento un lavoro inappropriato per le donne, Lucia Cavazzuti ha costruito la propria reputazione attraverso la competenza tecnica e la resilienza, diventando un punto di riferimento per i giovani che desiderano intraprendere percorsi legati alle attività rurali.

La produzione del Parmigiano Reggiano rappresenta un motore economico cruciale per il territorio, trasformando il latte fresco in un prodotto ad alto valore aggiunto riconosciuto a livello globale. Il lavoro quotidiano di Lucia Cavazzuti, che include la selezione accurata del bestiame e la cura delle nascite, contribuisce direttamente alla stabilità della filiera lattiera locale, garantendo che le eccellenze made in Italy continuino a essere prodotte con rigorosi standard di qualità e rispetto per il benessere animale, come richiesto dalle normative europee e dalle aspettative dei consumatori moderni.