Lucia, ex avvocata per vent'anni: dal tribunale alla barca a vela

Lucia ha abbandonato la professione legale dopo due decenni per inseguere una vita più autentica, passando dal tribunale alla vita marina in una barca a vela.

Lucia ha dedicato vent'anni della sua vita professionale a navigare tra i corridoi grigi di via Tommaseo, districandosi tra codici, faldoni e aule di tribunale. Questa lunga esperienza nel mondo legale era accompagnata dalla fondazione di uno studio privato, ma la sua carriera era segnata da un persistente senso di inadeguatezza esistenziale. "Ho fatto l'avvocata per vent'anni con poca convinzione", ammette oggi con grande serenità, riflettendo su un percorso che ha richiesto anni per essere reinterpretato alla luce di una nuova consapevolezza personale.

La svolta dopo la separazione

La svolta profonda, descritta da Lucia come uno spartiacque intimo nella sua vita, è arrivata attraverso le vicende della sua sfera privata. "Lo switch vero è stata la separazione, poi il divorzio", svela, spiegando come queste scelte abbiano segnato l'inizio di una nuova fase di libertà. Sono decisioni che si cominciano a fare quando ci si sente finalmente liberi dai vincoli del passato, permettendo di capire che le decisioni importanti devono essere prese esclusivamente per sé stessi e per il proprio benessere interiore.

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Un passato tra tradizione e incomprensione

Prima di questa trasformazione, Lucia raccontava di un periodo precedente segnato da un blocco psicologico che le impediva di recuperare la sua vera personalità. La sua famiglia era abituata ai lavori classici e, sull'onda della tradizione, ha preso l'abilitazione, fatto la pratica e si è iscritta all'ordine. Suo padre aveva una mentalità rigida per cui l'opzione era esclusivamente tra ingegnere o avvocato. Lucia sottolinea che questa professione non è mai piaciuta e non appartiene al suo modo di vivere.

Incompatibilità tra carattere e ambiente legale

Paradossalmente, Lucia descrive sé stessa come profondamente conciliativa, una persona solare e socievole, traits che risultano in netto contrasto con l'ambiente legale che definisce grigio. L'ambiente del diritto, con le sue dinamiche spesso conflittuali, non rispecchiava la sua natura intrinsecamente collaborativa. Questa discrepanza tra la sua indole pacifica e la natura del suo lavoro ha contribuito a mantenere la sensazione di non appartenenza, creando un disagio silenzioso che è durato per decenni.

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Il sogno della barca a vela

Oggi Lucia vive un sogno realizzato che contrasta fortemente con il suo passato: vive su una barca a vela, una scelta che le permette di non dover pagare l'affitto. Questo progetto di vita era il desiderio profondo che aveva coltivato nel tempo, anche se, come ammette, non è andato esattamente come aveva previsto. La vita marina richiede adattamenti costanti e offre una prospettiva completamente diversa rispetto alla rigidità burocratica del mondo forense a cui ha rinunciato.

Riflessioni sulla vita attuale

La decisione di trasferirsi in barca è stata presa con l'idea di una libertà totale, ma la realtà della vita per mare si è rivelata complessa. Dopo un anno di permanenza in acqua, Lucia ha dovuto confrontarsi con le sfide pratiche e ambientali della navigazione residenziale. La vita marina non era esattamente come immaginava, portando alla decisione finale di tornare sulla terraferma, chiudendo un capitolo sperimentale ma fondamentale della sua ricerca di identità e autonomia personale.