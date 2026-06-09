Lucia Ilardo tra le prime scelte per la seconda stagione di The 50 su Amazon Prime Video

Lucia Ilardo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sembra essere una delle prime scelte per la seconda stagione di The 50 su Amazon Prime Video. La sua partecipazione al programma ha avuto un percorso sorprendente che l'ha portata in finale. Ora, sembra che Amazon Prime Video si sia interessata a lei per un nuovo reality show.

Lucia Ilardo , ex concorrente del Grande Fratello Vip , sembra essere una delle prime scelte per la seconda stagione di The 50 . su Amazon Prime Video .

La sua partecipazione al programma ha avuto un percorso sorprendente che l'ha portata in finale. Ora, sembra che Amazon Prime Video si sia interessata a lei per un nuovo reality show. Lucia ha partecipato in coppia con l'ex fidanzato Rosario Guglielmi, creando il caos dopo la fine del programma. Il suo percorso è stato decisamente soddisfacente, ma non senza polemiche.

La sua relazione con Renato è stata oggetto di mistero, poiché non si sono mai fatti vedere insieme. Lucia ha ammesso di sentirsi spesso fuori luogo durante il programma, poiché le sue ambizioni lavorative non contemplano la televisione, ma il mondo della radio.

Tuttavia, potrebbe non essere così, poiché è già pronta per lei la seconda stagione di The 50. Recentemente, è andato in onda un nuovo reality show sulla piattaforma streaming, che raccoglie cinquanta tra Vip, influencer e personaggi dello spettacolo. Il format è piaciuto molto al pubblico e sembra che Lucia sia una delle prime scelte per la prossima edizione.

Tuttavia, non sappiamo se ha risposto positivamente a questa nuova opportunità televisiva.





comingsoonit / 🏆 24. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lucia Ilardo The 50 Amazon Prime Video Grande Fratello Vip Reality Show

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 8 giugnoTra la vittoria di Kimi Antonelli - la quinta consecutiva - che domina anche nel Gran Premio di Montecarlo e la sconfitta di Flavio Cobolli in finale del Roland Garros contro Alexander Zverev, trova spazio anche il calcio nelle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali e locali di quest’oggi, lunedì 8 giugno.

Read more »

Le prime pagine di oggiL'attacco iraniano a Israele, le nuove mosse del 'risiko bancario', la vittoria di Antonelli in Formula 1 e la sconfitta di Cobolli al Roland Garros

Read more »

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 giugno: la rassegna stampaLeggi su Sky TG24 l'articolo Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 giugno: la rassegna stampa

Read more »

Amazon Prime Day 2026, sconti e offerte in arrivo: date e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Amazon Prime Day 2026, sconti e offerte in arrivo: le date previste e cosa sapere

Read more »