Lucia Laura Sangenito celebra il 116esimo anniversario a Sturno. Verificata dal Gerontology Research Group, è la terza persona più anziana del pianeta, preceduta solo da due donne.

Lucia Laura Sangenito, conosciuta affettuosamente come nonna Laurina, ha raggiunto la milestones storica di 116 anni di vita, consolidando il suo ruolo di primatista di longevità a livello nazionale e internazionale. Il celebre compleanno è caduto domenica 22 novembre 2026, data che segna l'ingresso dell'anziana residente nel club degli ultracentenari più celebri al mondo. La cerimonia di celebrazione si è tenuta nel suo borgo natale, Sturno, piccolo comune situato nella provincia di Avellino in Campania, dove la donna ha passato l'intera esistenza.

Durante l'evento, il sindaco di Sturno, Vito Di Leo, era presente per rendere omaggio alla concittadina, consegnandole una pergamena celebrativa che testimonia il valore simbolico di questo traguardo per l'intera comunità locale. La presenza delle autorità civili insieme ai familiari stretti ha sottolineato l'importanza di riconoscere figure che incarnano decenni di storia italiana, offrendo un esempio tangibile di resilienza e vitalità che trascende il semplice dato anagrafico.

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Dettagli della Longevità e Verifica dell'Età

Il primato di Lucia Laura Sangenito come persona vivente più anziana d'Italia è stato ufficializzato il 24 dicembre 2024, in seguito al decesso di Claudia Baccarini, che all'epoca aveva 114 anni. Questa transizione di ruolo ha consolidato il suo status unico nel panorama demografico europeo. L'età anagrafica precisa di 116 anni non è una supposizione, ma un dato certificato scientificamente dal Gerontology Research Group, l'organizzazione internazionale di riferimento dedicata alla validazione rigorosa della longevità umana attraverso documentazione storica e medica.

Secondo la classifica internazionale aggiornata da LongeviQuest, organizzazione specializzata nel monitoraggio dei supercentenari, Lucia Laura Sangenito si posiziona attualmente al terzo posto tra le persone viventi più anziane sul pianeta. Questo rango eleva automaticamente il suo nome tra le figure più iconiche della longevità globale. La sua vetta è sorpassata solo da due figure femminili, confermando la sua posizione di assoluta eccellenza nel campo della longevità accertata e documentata con criteri scientifici stringenti.

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Sfide Storiche e Ruoli Sociali

La biografia di Lucia Laura Sangenito rappresenta un archivio vivente della storia italiana del Novecento, nata il 22 novembre 1910 quando il paese era ancora una monarchia. La sua esistenza ha attraversato due conflitti mondiali devastanti e ha witnessed il passaggio cruciale dalla monarchia alla Repubblica Italiana. Un momento decisivo per la sua coscienza civica si è verificato nel 1946, quando ha esercitato il diritto di voto per la prima volta nella storia nazionale, partecipando attivamente al referendum istituzionale del 2 giugno per eleggere la forma repubblicana dello Stato.

La vita privata di nonna Laurina è stata segnata da profonde tragedie familiari e personali che ha affrontato con straordinaria forza. Nel 1939 ha sposato Pasquale Abbondandolo, da cui ha avuto quattro figli; purtroppo, due di loro sono deceduti poco dopo la nascita, un dolore che ha affrontato mantenendo la dignità e la forza morale. Ha lavorato duramente nei campi, contribuendo all'economia rurale del suo paese, e ha svolto il ruolo di levatrice, aiutando le donne del territorio durante i parti con competenza e dedizione, diventando un punto di riferimento per la salute femminile della comunità.

Impatto Reale e Prospettive Future

Oltre alle vicende personali, la sua vita è stata attraversata da disastri naturali che hanno segnato profondamente la zona irpina. Ha perso la propria abitazione a causa del terremoto del 1962, dimostrando una capacità di ricostruzione materiale e psicologica notevole. Successivamente, ha vissuto in prima persona il devastante terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980, un evento tragico che ha colpito esattamente un giorno dopo il compimento del suo settantesimo compleanno, un anniversario di vita trasformato in un ricordo di lutto collettivo.

A 107 anni, Lucia Laura Sangenito ha dovuto affrontare un intervento chirurgico complesso seguito a una frattura ossea, superando una prova di resistenza fisica ulteriore. Attualmente, risiede a Sturno insieme alla figlia Maria, circondata dall'affetto e dalle cure della famiglia numerosa. Il sindaco Vito Di Leo ha pubblicamente dichiarato che 116 anni non rappresentano soltanto un numero statistico, ma custodiscono un immenso patrimonio di memoria ed esperienze che arricchiscono l'identità storica del comune. Questo riconoscimento porta Sturno ai vertici mondiali della longevità, distinguendo il piccolo centro campano come luogo di nascita di una figura globale.