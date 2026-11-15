Lucia Padoan: Da Mogliano Veneto ai confini globali delle spedizioni

La Chief Procurement Officer di D.B. Group racconta la sua vita tra fusi orari, yoga e danze caraibiche. Un ritratto di leadership femminile nel logistics internazionale.

Lucia Padoan, una professionista di 51 anni residente a Mogliano Veneto in provincia di Treviso, incarna la resilienza necessaria per guidare operazioni globali complesse. La sua carriera è stata definita da una dedizione assoluta al settore delle spedizioni internazionali, attività che segue con continuità dal 1995. La sua posizione attuale presso D.B. Group le conferisce un'autorità significativa nella negoziazione delle tariffe e nello spazio logistico per il trasporto merci.

Negoziazione Logistica e Gestione delle Crisi Globali

La Padoan ricopre il ruolo di Chief Procurement Officer, un incarico cruciale che la pone al centro della strategia di approvvigionamento della società. Il suo lavoro quotidiano implica la trattativa diretta con le principali compagnie di trasporto per garantire che le merci possano viaggiare attraverso i confini nazionali e continentali senza interruzioni indebitate. Questa responsabilità richiede una flessibilità estrema, dettata non dalla propria volontà, ma dai diversi fusi orari che regolano il commercio mondiale.

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L'impatto di eventi lontani sulla sua scrivania è immediato e tangibile. Un singolo imprevisto, come un'interruzione lungo i 9.838 chilometri della linea ferroviaria che collega la Cina all'Europa, può paralizzare l'intera supply chain. Tempeste, inondazioni o blocchi doganali costringono la Padoan e il suo team di trenta collaboratori a ricalcolare rapidamente le rotte alternative e a valutare i nuovi costi di consegna. La sua metafora del "battito d'ali" che diventa "ciclone" descrive perfettamente la natura volatile del suo settore.

La gestione delle emergenze non conosce pause. Durante la crisi del Canale di Suez nel 2023, la Padoan ha continuato a lavorare attivamente, includendo le festività natalizie, per sbloccare le merci bloccate. La sua agenda è spesso scritta dalla notte, con sveglie impostate manualmente per monitorare spedizioni ferme in dogana o per seguire le operazioni con il personale che segue i trasporti dalla Cina. L'urgenza è la norma, e la capacità di trovare soluzioni alternative in tempo reale è una competenza essenziale.

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Strategie di Benessere e Leadership Empatica

Per contrastare lo stress derivante da ritmi di lavoro frenetici e imprevedibili, Lucia Padoan ha integrato pratiche di benessere fisico e mentale nella sua routine quotidiana. Ha dedicato quattro anni di studio rigoroso allo yoga, dedicando un'ora di pratica ogni mattina e un'altra ogni sera. Questo impegno è fondamentale per mantenere l'equilibrio interiore e la lucidità mentale necessarie per prendere decisioni critiche sotto pressione. La palestra vicino al suo ufficio non è solo un luogo di esercizio, ma un rifugio per liberare la testa.

La leadership della Padoan è costruita su principi di ascolto e sviluppo personale, appresi durante la sua prima esperienza internazionale a 22 anni. Quando ha contribuito all'apertura della prima filiale asiatica del gruppo in Indonesia, ha compreso che la credibilità si conquista con competenza, ma anche con la capacità di comprendere colleghi con culture lavorative diverse. Oggi, applica questi insegnamenti per delegare efficacemente, aiutando i membri del team a crescere conoscendo le loro aspirazioni e difficoltà.

Un'altra componente vitale del suo equilibrio è la danza caraibica, praticata insieme al marito. Questa attività rappresenta un momento di stacco creativo e fisico che le permette di rigenerarsi. La Padoan sottolinea come, in un settore dominato dalle urgenze, saper fermarsi sia diventato quasi una competenza professionale indispensabile. Il welfare aziendale è una delle iniziative a cui tiene di più, riconoscendone l'importanza per la sostenibilità del benessere dei dipendenti.

Advocacy Femminile e Sostenibilità Ambientale

Oltre alla gestione operativa, Lucia Padoan è una voce attiva per la parità di genere e la sostenibilità nel settore dei trasporti. Partecipa mensilmente a Milano agli incontri di Fedespedi, la Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali. In queste sedi, contribuisce al dibattito sulle priorità normative e ambientali, sostenendo attivamente la riduzione dell'impatto ambientale attraverso scelte strategiche responsabili.

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La presenza femminile nei ruoli dirigenziali delle spedizioni internazionali rimane una sfida strutturale. La Padoan sostiene attivamente iniziative che promuovono la presenza femminile nei consigli di amministrazione, riconoscendo che il settore è ancora prevalentemente maschile, soprattutto nelle posizioni di rappresentanza e gestione. La sua storia professionale funge da modello per altre donne che cercano opportunità simili di crescita e leadership globale.

La vita personale della Padoan è strutturata per garantire spazi di realizzazione al di fuori dell'ufficio. Le cene familiari sono momenti sacri di confronto con i suoi figli ventenni, mentre il tempo libero include anche corsi di teatro. La sua carriera dimostra che è possibile conciliare un ruolo di alta responsabilità con uno stile di vita ricco di apprendimento continuo, sport e relazioni affettive, rimanendo sempre ancorata alla realtà dei fatti e delle date precise che governano il commercio globale.