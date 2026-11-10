Lucia Sabrina Papa, prima allieva pilota cieca in Italia, alla Torre ENAV di Fiumicino

Lucia Sabrina Papa, prima allieva pilota cieca in Italia, è entrata per la prima volta in una Torre di Controllo ENAV all'Aeroporto di Fiumicino.

Lucia Sabrina Papa è la prima allieva pilota cieca in Italia e, per la prima volta, ha potuto entrare in una Torre di Controllo. La visita si è svolta nella Torre di Controllo ENAV dell'Aeroporto di Roma Fiumicino, che ha ospitato la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Ad accogliere la delegazione sono stati il Presidente di ENAV Sandro Pappalardo e il Responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli. L'incontro ha riunito il percorso formativo di una giovane pilota non vedente con le istituzioni che si occupano di disabilità e di trasporto aereo.

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Una visita nella Torre di Controllo di Fiumicino

Durante la visita, Lucia Sabrina Papa ha conosciuto da vicino il lavoro dei Controllori del Traffico Aereo all'interno della Torre di Controllo ENAV. Il suo sguardo si è concentrato sulle tecnologie utilizzate e sulle attività complesse che ogni giorno garantiscono la sicurezza e la regolarità dei voli.

Per la futura pilota si è trattato del primo contatto diretto con un ambiente che riguarda da vicino il mondo del volo. Il passaggio ha permesso di vedere concretamente i meccanismi che regolano il traffico aereo nello scalo romano, dalla coordinazione tra i controllori alla gestione delle operazioni a terra e in volo.

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Il ruolo dell'istruttore e del tatto nell'addestramento

Nel suo racconto, Lucia Sabrina Papa ha spiegato che il proprio istruttore svolge, nei fatti, la funzione dei suoi occhi durante l'addestramento. Ha affermato che, grazie al tatto, l'istruttore le ha insegnato cosa fare nelle diverse fasi della formazione.

Il rapporto di fiducia con chi la guida diventa quindi il punto centrale del suo percorso. Il tatto è lo strumento con cui le indicazioni operative vengono trasmesse, comprese e messe in pratica, senza il supporto della vista.

Il significato della visita per l'inclusione

La presenza della ministra Alessandra Locatelli a Fiumicino colloca la visita in un quadro istituzionale che riguarda l'inclusione delle persone con disabilità anche nei settori professionali legati al volo. La ministra ha partecipato alla visita insieme alla giovane allieva e ai vertici di ENAV.

Il percorso di Lucia Sabrina Papa mostra che la formazione aeronautica può essere affrontata con strumenti diversi dalla vista, affidandosi alla guida dell'istruttore e alla sensibilità tattile. La visita alla Torre ENAV aggiunge un tassello concreto a questo cammino, facendo conoscere a una giovane aspirante pilota il funzionamento del controllo del traffico aereo.

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Il materiale di partenza non indica ulteriori tappe o date future del percorso di formazione, quindi l'articolo si limita a riportare i fatti confermati dalla visita alla Torre di Controllo di Fiumicino.