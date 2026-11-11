Lucia Sabrina Papa, prima allieva pilota cieca in Italia: l'accesso alla torre di controllo di Fiumicino

Lucia Sabrina Papa, la prima allieva pilota non vedente in Italia, visita la torre di controllo Enav a Roma-Fiumicino con la ministra Locatelli per dimostrare che i limiti fisici non fermano la passione.

Lucia Sabrina Papa, una donna di cinquantasei anni originaria di Salice Salentino in provincia di Lecce, ha raggiunto un traguardo storico diventando la prima allieva pilota non vedente in Italia. La sua esperienza si è arricchita di un momento significativo durante la visita alla torre di controllo dell'Aeroporto di Roma-Fiumicino, dove ha potuto osservare da vicino le operazioni dei controllori del traffico aereo e le tecnologie avanzate utilizzate quotidianamente.

Un sogno nato dal rumore degli aerei

La passione per il volo affonda le radici nell'infanzia di Lucia, trascorsa nelle vicinanze dell'aeroporto militare Fortunato Cesari di Galatina in provincia di Lecce. Fin da bambina, il rombo possente degli aeroplani la attirava irresistibilmente, spingendola a correre in giardino per ascoltare quel suono che sembrava volerla staccare dal suolo. In quei momenti immaginava di essere l'aereo stesso, desideroso di volare più in alto e più veloce degli uccelli, mentre la sua condizione fisica rendeva la terra piena di ostacoli.

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Tecnologie tactile e oltre duecento ore di volo

Dopo una precedente carriera nel settore informatico, Lucia ha iniziato il suo percorso ai comandi di diversi aeromobili nel 2016 grazie al supporto dell'associazione Baroni rotti e We-Fly Team. Ha maturato esperienza su ultraleggeri biposto Sky Arrow e Tecnam P-92, sui Cessna 152 e 172 e persino sull'aereo acrobatico Extra EA-200. Non avendo ancora ottenuto la licenza di pilota privato, rimane formalmente un'allieva ma vanta già più di duecento ore di volo.

Metodo tattile e supporto istruttori specializzati

Per compensare la cecità congenita, Lucia ha sviluppato insieme al suo istruttore un metodo tattile specifico per percepire l'assetto dell'aereo e leggere gli indicatori strumentali. L'istruttore funge costantemente da suoi occhi, garantendo la sicurezza durante ogni decollo e atterraggio. Questa innovazione tecnica le ha permesso di sentirsi sempre più padrona del velivolo, arrivando a preferire l'aereo rispetto all'elicottero, sebbene abbia avuto modo di provarlo anche lui.

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Visista istituzionale a Fiumicino con la Ministra

La visita alla torre di controllo di Roma-Fiumicino è stata promossa con il supporto di Anacna, l'associazione nazionale degli assistenti e controllori della navigazione aerea. Hanno fatto gli onori di casa il presidente di Enav, Sandro Pappalardo, e il responsabile della torre di controllo, Aldo Crisafulli. Alla manifestazione ha partecipato anche la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, sottolineando come la storia di Lucia sia una testimonianza straordinaria di passione e determinazione.

Superare i pregiudizi culturali sulla disabilità

La ministra Locatelli ha commentato pubblicamente l'evento affermando che la vicenda invita a superare quei pregiudizi e quelle barriere culturali che ancora oggi rischiano di limitare le possibilità delle persone con disabilità. Lucia Sabrina Papa continua a condividere la sua esperienza attraverso la sua autobiografia Volando nell'invisibile, ispirando molti altri a perseguire i propri sogni nonostante le sfide imposte dalla natura.