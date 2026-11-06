Lucia Visonà vince il Premio Fiesole Narrativa Under 40: il trionfo femminile nella letteratura italiana contemporanea

Lucia Visonà si aggiudica il Premio Fiesole Narrativa Under 40 con il suo romanzo d'esordio Il cuoco giapponese, confermando la forte presenza femminile nei principali riconoscimenti letterari italiani dell'ultimo decennio.

Il mondo della letteratura italiana si sta colorando sempre più di sfumature femminili, un dato che emerge con chiarezza dai recenti risultati dei principali riconoscimenti letterari.

Lucia Visonà vince il Premio Fiesole Narrativa

Il Premio Fiesole Narrativa Under 40, storico concorso letterario promosso da Einaudi e dalla Fondazione Fiesole, ha recentemente consegnato il suo prestigioso trofeo alla scrittrice Lucia Visonà per il suo romanzo d'esordio intitolato Il cuoco giapponese. Questa vittoria non rappresenta solo il trionfo personale di un'autrice talentuosa, ma segna l'ennesimo tassello di una tendenza inarrestabile: dalle prime edizioni del premio ad oggi, ben quattordici donne si sono aggiudicate il riconoscimento, rappresentando il quaranta per cento di tutti i vincitori.

Also read Università degli Studi Link conferisce a Luca Beccari il premio 'Eccellenza Economia, Salute e Società'

Negli ultimi anni, in particolare, la presenza femminile nella rosa dei finalisti e dei vincitori è diventata preponderante, dimostrando come la narrazione contemporanea sia sempre più guidata da voci femminili innovative e capaci di intercettare i bisogni emotivi e culturali del pubblico odierno. La giuria, presieduta da Franco Cesati, ha selezionato Lucia Visonà tra tre finaliste tutte femminili, sottolineando la qualità letteraria e la profondità tematica del suo lavoro, che racconta l'incontro inaspettato tra Hugo, un giovane proveniente dalla provincia in viaggio verso la Sorbona, e Madame Laval, nota come Margot, una signora anziana, eccentrica e imprevedibile.

Advertisement

Il cuoco giapponese esplora l'amicizia attraverso il cibo

Attraverso il mondo della cucina, dei ristoranti e delle ricette, i due personaggi instaurano un'amicizia profonda che trasforma le loro vite, usando il cibo come linguaggio universale per conoscersi e prendersi cura l'uno dell'altra, in un viaggio alla scoperta di sé stessi e della propria strada nel mondo.