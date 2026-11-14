Luciana Castellina a 97 anni: la giornalista ricorda le battaglie per Trieste e i diritti delle donne

Luciana Castellina, 97 anni, ex parlamentare e giornalista, rivede la militanza giovanile nei movimenti attuali. Tra Trieste, le battaglie femminili e la critica alle periferie.

Luciana Castellina, 97 anni, giornalista e ex parlamentare, osserva i giovani che riempiono nuovamente le piazze e vi riconosce la stessa passione militante del passato. Di fronte all'ennesimo invito a testimoniare questa rinnovata presenza, non trova spazio nella sua agenda cartacea, che sfoglia con abitudine mentre ci accoglie nel suo salotto. Siede su un divano con una posa che risulta involontariamente regale, circondata da cimeli, fotografie e ritratti che occupano ogni spazio disponibile.

Le radici della militanza a Trieste

La sua formazione politica affonda le radici nella città di Trieste, dove ha vissuto gli eventi storici che hanno segnato la sua coscienza di donna e di cittadina. Nove giorni dopo il 25 aprile, partecipò allo sciopero delle scuole per Trieste italiana, un evento che si rivelò essere ben più pericoloso di quanto immaginasse. La manifestazione era stata deviata dal capitano neofascista Penna Bianca, che organizzò un assalto contro la sede del Partito Comunista.

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In quella situazione di violenza, le autorità colsero l'occasione per farle conoscere la pulizia etnica compiuta dal regime fascista contro la popolazione slovena nel Friuli. Sentì in quel momento che la battaglia comunista era la sua causa, un'aderenza nata anche dalla sua complessa identità familiare. Sua madre aveva sangue misto ma sposò un ariano, rendendola ebrea al 25 per cento secondo le leggi dell'epoca.

Il contesto familiare era segnato da tragedie e rischi concreti. La sorella di sua madre fu costretta alla fuga con i figli, precipitando da un dirupo durante la fuga e trovando la morte. In casa nascondevano due zie e due cugini triestini, e lei stessa prendeva in giro zia Lisa per la difficoltà di memorizzare le identità riportate sui documenti falsi necessari per la sopravvivenza.

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Battaglie per i diritti delle donne

La sua lotta per i diritti delle donne rappresenta un altro capitolo fondamentale della sua biografia, condotta con ardore e determinazione pratica. L'esperienza più significativa fu l'invito del partito a trasferirsi nelle borgate romane per aiutare le figlie delle prostitute. Non aveva alcuna idea di cosa fossero le periferie e dovette escogitare strategie creative, come l'iscrizione delle ragazze a una squadra di pallavolo, per strapparle dal loro ambiente.

Le madri si opposero inizialmente, costringendola e le sue compagne a condividere i lavori domestici, come il bucato, per riscattare la libertà delle giovani. Questa forma di assistenza diretta era il suo metodo, applicato anche dopo la guerra quando, unica italiana, entrò in una brigata internazionale per ricostruire una ferrovia distrutta nella ex Jugoslavia. Il lavoro era estenuante, con sveglia alle cinque e trasporto di pietre in carriola sul terrapieno.

Nelle serate intorno al fuoco, ascoltava i racconti dei compagni di altri Paesi, provando a volte vergogna per la sua nazione in quel periodo storico. La sua educazione era mitteleuropea, dura e puritana, una condizione che le impedì di partecipare ai numerosi matrimoni che seguirono il suo ritorno dal festival della Primavera di Praga nel 1947, tornando ancora vergine.

Impegno politico e carcere

L'adesione ai movimenti politici fu totale, portandola a subire conseguenze legali dirette. Luciana Castellina entrò in carcere quattro volte alle Mantellate, l'ex carcere femminile di Roma, sostenendo le sue convinzioni con fermezza. Una delle detenzioni fu causata dalla decisione di staccare l'elettrificazione di un filobus, un atto di protesta che fu accolto con simpatia da suor Vincenzina, che la riceveva in cella felice di rivederla.

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Un'altro detenuta le spiegò la differenza tra quel vecchio carcere, vissuto come una casa solida, e Rebibbia, definita un giardino zoologico per la sua struttura moderna ma disumanizzante. Nel carcere femminile regnava umanità e solidarietà, escludendo solo quelle relegate a reati contro i minori. Il suo percorso la portò poi a fare parte del primo collettivo de Il Manifesto, allontanato dal Partito Comunista per eresia ideologica.

Critica alle periferie e all'Europa attuale

Oggi, Luciana Castellina esprime forti critiche verso la società contemporanea, in particolare verso i comportamenti che emergono nelle periferie. Si vergogna di un Paese in cui alcuni bambini credono che per cambiare le cose sia necessario distruggere, un atteggiamento che non attribuisce a loro ma al clima di discriminazione e disuguaglianza che genera odio e rabbia. I luoghi più politicizzati risultano oggi essere proprio le periferie urbane.

Non nasconde il suo disprezzo per un Parlamento schiavo delle lobby e per governi che si occupano esclusivamente di sicurezza anziché di giustizia sociale. Il suo impegno si era concentrato per vent'anni al Parlamento europeo, come coordinatrice del Movimento pacifista, con uno slogan chiaro e preciso: Vogliamo un'Europa senza missili dall'Atlantico agli Urali. Questa visione di sovranità popolare rimane il suo testamento politico.