Luciana Littizzetto e il monologo contro il mansplaining: le stoccate a Vespa e La Russa

Luciana Littizzetto attacca il patriarcato e il mansplaining durante Che Tempo Che Fa, difendendo Sabrina Brizzola e citando Michela Murgia in un acceso monologo.

Luciana Littizzetto ha infiammato lo studio di Che Tempo Che Fa durante l'appuntamento domenicale dell'1 novembre 2026. La comica torinese ha dedicato un monologo durissimo contro il mansplaining e la supponenza dei cosiddetti maschi boomer, difendendo la giovane Sabrina Brizzola. L'intervento si è concentrato sulle dinamiche di potere e sul tono paternalistico che spesso caratterizza i confronti pubblici tra generazioni e generi diversi.

Monologo contro il maschio boomerone

La comica, sessantadue anni, ha esordito con una critica feroce rivolta al cosiddetto maschio boomerone, definito un uomo agé con il lungo pelo che sbuca dal naso. Ha aggiunto che oltre ai cromosomi X e Y, questa figura porterebbe anche un cromosoma S, interpretabile come la convinzione di sapere tutto. Littizzetto ha descritto questa creatura come un homo saccentes, una trasformazione evolutiva dall'homo sapiens che mostra arroganza intellettuale.

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Ha lanciato stoccate inequivocabili a chi trasforma i dibattiti in veri e propri esami di maturità per spiegare il mondo alle donne. Il graffiante intervento ha evidenziato come il problema non risieda nella spiegazione in sé, ma nel tono di esperto della vita attribuito alle corde vocali da Adamo in poi. Ha invitato a riconoscere l'intelligenza quando si rifiuta il tono paternalistico.

L'episodio con Bruno Vespa e Sabrina Brizzola

Il riferimento al conduttore Bruno Vespa, ottantadue anni, è stato chiarissimo anche senza citarne esplicitamente il nome di battesimo. La comica ha preso le difese di Sabrina Brizzola, una studentessa di ventiquattro anni coinvolta in un episodio recente nello studio di Porta a Porta. Littizzetto ha definito l'atteggiamento di Vespa come un tentativo di spiegare meglio le cose come se le donne non le avessero capite, quando in realtà erano semplicemente dissenzienti.

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Brizzola ha reagito alle accuse di Vespa sostenendo che la sua querela è una cosa gravissima e chiedendo se l'obiettivo sia mettere a tacere tutte le voci critiche. Vespa ha risposto definendo la cazzata democratica e sostenendo che se sbaglia un dato si deve correggere il dato, non trasformare lo studio in un esame di maturità con un presidente di commissione. Ha aggiunto che anche una donna di sessanta anni può dire una cosa sbagliata, proprio come un uomo di ottantadue.

Stoccata a Ignazio La Russa e tributo a Murgia

Littizzetto non ha risparmiato neppure il presidente del Senato Ignazio La Russa, lanciando una stoccata dopo le sue opinabili parole nei confronti della storica Michela Ponzani. La professoressa universitaria e saggista italiana, specializzata in storia contemporanea, era stata definita da La Russa semplicemente signora. Littizzetto ha replicato citando Lilli Gruber e Laura Bertè, rifiutando quelle etichette a favore di titoli professionali come dottoressa o poliziotta.

Ha concluso il suo intervento con un potente omaggio alla compianta Michela Murgia, ricordando l'importanza di spezzare le catene del sessismo e di non stare mai zitte. La comica ha paragonato le catene del sessismo alla bigiotteria, citando il libro Stai Zitta di Murgia come opera capace di far vedere tali catene. Ha dichiarato che grazie al cielo, Michela non è mai stata zitta, nemmeno ora, chiudendo con un ironico mi sono spiegata.