Luciana Littizzetto su Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio chiede 12 milioni di euro per i familiari assistenti. La comica contesta il Decreto Locatelli.

Luciana Littizzetto ha dedicato il suo monologo della domenica 22 novembre su Che Tempo Che Fa ai caregiver, figure essenziali spesso dimenticate. La comica torinese ha sottolineato come milioni di italiani affrontino quotidianamente l'assistenza a familiari non autosufficienti senza supporto statale adeguato.

Monologo e dati demografici

L'intervento della conduttrice ha portato alla luce la realtà di 12 milioni di persone in Italia che si prendono cura di parenti malati o anziani. Littizzetto ha descritto queste figure come lavoratori senza orario, diritti o stipendio che gestiscono situazioni complesse come figli che diventano padri o madri.

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La comica ha evidenziato come la mancanza di fondi abbia causato l'annullamento di 500 milioni di euro destinati a migliorare i posti nelle RSA e sostenere le famiglie in difficoltà. Questo vuoto normativo lascia i caregiver da soli di fronte a burocrazia e spese mediche.

Critiche al decreto governativo

Luciana Littizzetto ha attaccato duramente il decreto legge presentato dalla Ministra della Disabilità Alessandra Locatelli, definendolo umiliante. Il provvedimento offre solo 400 euro al mese per 91 ore di assistenza settimanale, una cifra equivalente a circa 1 euro all'ora di lavoro.

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La conduttrice ha definito questa compensazione al limite dell'elemosina, sottolineando che non tutti possono permettersi un badante professionista. Ha accusato il governo di fingere di fornire aiuto mentre in realtà lascia i familiari in una situazione di precarietà economica.

Impatto sociale e appelli

Le reazioni sui social network sono state massicce, con utenti che ringraziano Littizzetto per aver dato voce a chi vive nell'ombra. Molti hanno condiviso le proprie esperienze come familiari che assistono genitori anziani o figli disabili, riconoscendosi nella descrizione della solitudine.

Luciana Littizzetto ha concluso chiedendo alla Ministra Locatelli di reindirizzare i fondi dalle grandi opere o dalle armi verso la cura dei familiari. Ha ribadito che l'assistenza non è carità ma giustizia, un lavoro che logora i nervi e sballa gli equilibri familiari senza pause o ferie.