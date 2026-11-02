Luciana Littizzetto su Fazio: aneddoti, carriera e verità sulla televisione

Luciana Littizzetto ospite di Fazio: racconti d'infanzia, aneddoti su Ugo Tognazzi, il David di Donatello e la sua carriera nella televisione italiana.

Luciana Littizzetto si è presentata da Fazio in occasione della domenica di Ognissanti, accompagnata dalla sua fedele scorta di condominio. L'attrice ha proposto il consueto menù domenicale con una grigliata mista di celebrità pronte al lancio promozionale e finestre sulla stretta attualità. Il tutto è stato shakerato dalle incursioni impertinenti del conduttore. La regina della fiction si è presentata bella, elegantissima e con quella sfacciataggine ironica che smaschera subito le ipocrisie dello showbiz.

Origini e infanzia nel cinema La regina della fiction ha presentato al grande pubblico il gran finale della terza stagione de "I casi di Teresa Battaglia". Tuttavia, il blocco è diventato subito un amarcord verace della sua vita. L'attrice ha evocato la figura materna, prima scenografa del cinema italiano, ricordando le sue origini familiari. Ha dichiarato che sua mamma diceva tutto quello che pensava. Quando è riuscita a mantenere entrambe, lei aveva appena sette anni. Sua madre l'ha trascinata a Roma in quell'universo maschilista del tempo.

Per farsi rispettare in quell'ambiente, era necessario dimostrare di essere tosta. Una gavetta, la sua, iniziata praticamente in fasce. Questo è testimoniato da uno scatto d'epoca che la mostra nientemeno che in braccio a una figura importante. Ha ripetuto sempre che questo mestiere si ruba sul campo. Ha seguito il consiglio alla lettera, rivendicando scelte audaci. Ora l'affetto della gente le ripaga di ogni azzardo intrapreso.

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Aneddoti con Ugo Tognazzi Tra i ricordi spunta anche un aneddoto culinario vissuto alla corte di Pupi Avati. La scena vede Ugo Tognazzi protestare contro il rancio della produzione cinematografica. I cestini del set erano terribili. La costante fissa era il pollo servito ai membri del cast. Finché un giorno esclamò ironico: guardate, oggi c'è il pesce-pollo. La domanda è se ci si riferiva a un piatto ibrido o a un gioco di parole.

Incallyata dal padrone di casa, rispolvera anche il David di Donatello per il ruolo di Veronica Lario in "Loro" di Paolo Sorrentino. Ha ammesso di non aver avuto intenzione di passare a miglior vita indossando l'abito di suor Angela, un personaggio che adora profondamente. Dopo un po' non ne poteva più di quel ruolo. Così si è rifugiata in teatro, ed è arrivata la chiamata per il nuovo progetto. Pensava a una burla, c'è un certo snobismo verso chi fa tv.

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Sogni infranti e danza Quando mi ha scelto mi sono commossa. Spazio anche ai sogni nel cassetto infranti della giovane Littizzetto. Da piccola voleva fare la ballerina professionista. Ha spiegato che le mancava il fisico necessario. Non aveva le doti di Carla Fracci. Meglio così per il mondo del ballo, ha ironizzato. Eppure il vizio non lo ha perso nel tempo. Ha considerato l'incursione come ballerina per una notte alla corte di un noto regista.

Ha chiesto se avete visto che prese aveva indossato. Da quando ha ripreso a danzare non ha più acciacchi fisici. Il conduttore fiuta il miracolo e rilancia la sfida. Si chiede se ci provi anche lui. Che stia preparando il terreno per un clamoroso sbarco alla corte di? Nel dubbio, l'attrice mette a verbale il vero motivo che la spinge a timbrare il cartellino sul Nove. Ci sono dei camerini meravigliosi con dei vantaggi concreti per gli artisti.

Verità sulla televisione moderna L'incontro è diventato un momento di confronto sulla realtà televisiva. C'è posta per te, colpo di scena di Maria De Filippi. L'ex tronista più discusso diventa postino in una nuova veste. Luciana Littizzetto, la separazione, i figli adottati, la malattia e l'amicizia con Fazio sono temi toccati. Ha dichiarato di essersi iscritta ad un'app di incontri digitali. Ha visto dei mostri, mamma mia, nelle piattaforme online.

Questo episodio sottolinea come la televisione italiana continui a mescolare intrattenimento e cronaca privata. La presenza di Littizzetto resta un punto di riferimento per l'ironia sincera. Il suo ritorno conferma la sua enduring popularity nel panorama culturale nazionale.