Luciana Littizzetto denuncia la persistenza della violenza psicologica e le carenze del sistema di protezione, traendo lezione da un'esperienza personale di gelosia morbosa.

Luciana Littizzetto affronta con coraggio il tema della violenza contro le donne, ricordando un episodio traumatico vissuto in gioventù segnato dalla gelosia morbosa di un uomo. L'artista torinese, intervistata in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza, evidenzia come il sistema di protezione sociale continui a fallire nella tutela delle vittime.

Esperienza personale di gelosia tossica

Littizzetto racconta come da ragazza abbia dovuto fronteggiare un compagno la cui possessività si manifestava attraverso comportamenti persecutori. Quando interrompeva i contatti, l'uomo si presentava sotto casa sua, attaccandosi al citofono per costringerla all'ascolto. Solo quando si convinse della sua presunta relazione con un amico, il persecutore si allontanò, dimostrando una percezione distorta della realtà.

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La violenza invisibile e psicologica

La condottiera sottolinea che la violenza non è solo fisica, ma può logorare una donna nel tempo attraverso attacchi psicologici. Questo tipo di abuso porta le vittime a dubitare di se stesse e a sentirsi inadeguate. Spesso, le scuse e la fiducia nei cambiamenti del partner mascherano la gravità della situazione, impedendo di riconoscere il pericolo iniziale.

Critiche al sistema di protezione

Secondo Littizzetto, il sistema di protezione fa acqua da tutte le parti, soprattutto dopo casi tragici come il femminicidio di Giulia Cecchettin nel 2023. Riconoscere il pericolo e denunciare non è sufficiente se non esiste un'effettiva tutela post-denuncia. La comica denuncia le carenze strutturali che permettono agli uomini violenti di continuare a colpire le vittime già segnate.

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Il ruolo degli uomini nel cambiamento

L'artista invita gli uomini a intervenire attamente contro il sessismo quotidiano e il patriarcato, non solo quando la vittima è presente. La presenza di testimoni maschi che condannano i comportamenti aggressivi è fondamentale per rompere il silenzio. Oggi le donne riconoscono più facilmente i segnali, ma mancano ancora strumenti educativi adeguati per interpretarli correttamente.

Educazione al rispetto e al consenso

Luciana Littizzetto auspica un futuro in cui l'educazione affettiva nelle scuole e il dibattito sul consenso siano centrali. Spera che le sue due figlie possano vivere senza paura per la propria sicurezza durante la vita notturna. La prevenzione passa anche dal riconoscere che l'amore non ha mai bisogno di violenza, un principio che resta ancora da interiorizzare completamente nella società contemporanea.