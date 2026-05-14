Luciano Darderi conquista semifinale Masters 1000 di Roma

Luciano Darderi ha sconfitto Jodar in semifinale del Masters 1000 di Roma, dopo aver eliminato Sasha Zverev in precedenza. Questo successo gli valuterà 400 punti in classifica e aprirà nuovi scenari nella sua carriera.

Luciano Darderi ha fatto di nuovo il suo dovere. Dopo aver sconfitto il numero tre al mondo Sasha Zverev , l'azzurro ha sconfitto, dopo tre ore di gioco, il baby fenomeno del momento, Jodar approdando in semifinale del Masters 1000 di Roma .

Grazie a questo successo, definito dallo stesso Darderi come la vittoria più importante della sua carriera, apre nuovi scenari nella carriera dell'italo-argentino già certo del suo best ranking e con la top 10 nel mirino. I numeri del boom La qualificazione in semifinale vale 400 punti netti in classifica. Darderi se li è guadagnati con la tenacia e il talento di chi ha scelto Roma per proseguire la sua ascesa.

L'azzurro, che l'anno scorso perse a Roma nei sessantaquattresimi di finale, ha nettamente migliorato la sua cambiale con la concreta possibilità di poter crescere ancora (Ruud, avversario della semifinale, permettendo). Adesso l'azzurro è certo di essere almeno al numero 16 del ranking Atp andando a migliorare il suo piazzamento e segnando il suo nuovo best ranking. Ma non è finita qui.

L'azzurro, che ancora è in corsa a Roma, può incrementare il suo punteggio in caso di passaggio (ed eventuale vittoria) in finale domenica. Qualora dovesse aggiudicarsi il Masters 1000 Darderi aumenterebbe ancora di più la sua posizione in classifica andando ad assestarsi al 12esimo posto della classifica grazie ai 2860 punti che avrebbe post Roma (in caso di vittoria).

Cobolli 'trema' Se Jannik Sinner è il dominatore incontrastato del ranking (con oltre 14000 punti in classifica) dietro a lui è battaglia per essere il secondo italiano nella classifica mondiale. Al momento, tra gli azzurri, Musetti e Cobolli completano il podio degli italiani (Lollo 11esimo, 13esimo Flavio) ma l'exploit di Darderi potrebbe cambiare le gerarchie.

Guardando oltre Roma, settimana prossima è in programma il torneo 500 di Amburgo, torneo per il quale Cobolli perderà tutti i punti (essendo campione in carica) e Darderi, da iscritto, potrebbe disputarlo per alimentare la sua classifica. Attualmente, qualora Darderi vincesse a Roma, si porterebbe a 30 punti da Cobolli (già contando lo scarto) con la concreta possibilità di sorpasso in base al rendimento di Luciano in Germania.

Musetti al momento è più lontano ma le condizioni fisiche del carrarino, che lo costringono al forfait al Roland Garros (con la conseguente sottrazione di 800 punti), potrebbero far scivolare Lorenzo ancora più in basso in classifica e la concreta possibilità che Darderi, tra poche settimane, potrebbe essere il secondo tennista azzurro nella classifica mondiale





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