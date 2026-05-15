Luciano Darderi sulle cruenti delusioni di Roma e il passaggio da potentiale n.1 al n.23

Unaterminata e sensiblediscussione sulle recenti prestazioni di LucianoDarderi e il suo passaggio da potenziale numero 1 mondiale a giocatore che si è dovuto accontentare del posto n.23 dopo la sconfitta con Ruud nella semifinale di un master. Sulla spiaggia azzurra, l'italigareisce di aver perso del tempo in queste due settimane, ma ancora certo che possa competere a questo livello. Infine, l'intervista con rugbystreet before turningto the post-match press conference touchesonthemeaningful words and recent matches for the tenorazzese

Una gara a senso unico e la finale a Roma per Luciano Darderi , almeno per ora, resta un sogno nel cassetto. Tuttavia, quella dell'italoargentino è una resa che arriva in poco più di un'ora.

Le maratone con Zverev e Jodar gli costano un biglietto carissimo: arrivare sfinito alla gara più importante della sua vita. Già, perché mai prima di questo torneo aveva raggiunto la semifinale di un mille. Per questo, nonostante la delusione definisce le due settimane nella capitale un sogno, non prima di scusarsi con il pubblico che - fatto salvo per un'eccezione a fine partita - lo ha sostenuto sempre.

Mi dispiace per la gente che è venuta a vedere, non sono riuscito a dare il mio massimo che ho dato per tutto il torneo. Ma non avevo benzina già dai primi game. D'altronde con Jodar ha finito la routine post partita alle 4 del mattino e il tempo per recuperare è stato pochissimo. Le ore successive, sebbene ghiaccio e massaggi, non hanno aiutato l'azzurro e nemmeno l'interruzione di quasi due ore per pioggia.

Ruud conduce dalla prima all'ultima palla, mettendo la parola fine al sogno di Darderi. Una dedica alla nonna e a un pensiero per il padre. Adesso qualche giorno di riposo prima di riprendere in vista del Roland Garros, con una consapevolezza in più





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