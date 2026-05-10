Luciano Spalletti, un team irriconoscibile ma sul podio

Una volta uno dei mentori dell'allenatore come Van Basten, Spalletti è stato il miglior allenatore della Juventus Alberto Ferlaino/Corriere della Sera

Un'immagine a tinte acido-rosa ha fatto da colonna sonora alla partita di Juventus - Lecce all' 'Via del Mare', in cui Luciano Spalletti si è lasciato fotografare dallo scatto sbagliato.

La telecamera di regia ha prezioso catturato lo sguardo di bitachino del tecnico bianconero, un misto di disappunto e risentimento, mentre insultava l'arbitro per un fallo del centrocampo su Koopmeiners. La Juventus, dopo una sonnolenta prestazione in avvio di campionato, è tornata a vincere contro il Lecce per 1-0, con un gol di Vlahovic . La squadra di Max Allegri è ora terza con 68 punti, supera momentaneamente il Milan al terzo posto dietro Atalanta e Milan.

Questo momento così particolare di Luciano Spalletti ha lasciato i tifosi curiosi, ma non poco delusi, costretti a guardarlo come un team che non sta ancora raggiungendo la forma completa





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