Lucio Presta, il manager dello spettacolo italiano:

Lucio Presta, manager dello spettacolo italiano, non ha mai avuto paura di esprimere la sua opinione sincera sui vip più e meno graditi. La sua determinata schiettezza è stata dimostrata nell'autobiografia 'L'uragano' e in recenti interviste, come quella rilasciata a Gianni Minoli al Festival di Dogliani.

Lucio Presta , manager dello spettacolo italiano, non ha mai avuto paura di esprimere la sua opinione sincera sui vip più e meno graditi. La sua determinata schiettezza è stata dimostrata nell'autobiografia ' L'uragano ' e in recenti interviste, come quella rilasciata a Gianni Minoli al Festival di Dogliani.

Presta ha confermato di essere un salesiano che prima si vendica e poi perdona, ma solo in rarissimi casi. La fine dell'amicizia con Paolo Bonolis è tornata al centro della conversazione, con Presta che ha ribadito di non aver mai avuto una relazione con la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. Presta ha anche affermato di odiare Sonia Bruganelli da quando la conosce e di credere che Paolo Bonolis soffra della sindrome di Stoccolma a causa della moglie.

La rottura insanabile tra Presta e Bonolis lo accomuna anche a un altro ex amico ed ex assistito come Amadeus. Presta ha anche parlato della sua amicizia con Corona e della sua showgirl, ai tempi di Sanremo e della storica farfallina. Ha anche fatto un elenco dei peggiori manager della Rai, con Antonio Campo Dall'Orto in testa, che secondo lui non è in grado di gestire la propria vita professionale





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lucio Presta Manager Dello Spettacolo Italiano Autobiografia L'uragano Intervista Festival Di Dogliani Paolo Bonolis Sonia Bruganelli Sindrome Di Stoccolma Corona Showgirl Sanremo Storica Farfallina Antonio Campo Dall'orto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lucio Presta: “Stanno distruggendo la Rai e la televisione”Al Festival della tv di Dogliani

Read more »

Lucio Presta: «Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco, ma Paolo Bonolis con lei soffre della sindrome di Stoccolma»Il manager intervistato da Minoli al Festival della Tv di Dogliani

Read more »

Lucio Presta lancia accuse contro Sonia Bruganelli e commenta la vita privata di Amadeus al Festival della TV di DoglianiDurante l'intervista al Festival della TV di Dogliani, Lucio Presta ha dichiarato di odiare Sonia Bruganelli, ha accusato la conduttrice di manipolare la collaborazione con Paolo Bonolis e ha espresso giudizi critici sulla moglie di Amadeus, alimentando il dibattito sui poteri occulti della televisione italiana.

Read more »

Lucio Presta: «Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco. Bonolis ha la sindrome di Stoccolma. Amadeus? Quando sposi la donna sbagliata è una tragedia»I retroscena del dietro le quinte della televisione italiana al Festival della Tv di Dogliani. Giovanni Minoli, 81 anni, intervista Lucio Presta, il manager dei grandi conduttori televisivi....

Read more »