Lucio Presta lancia accuse contro Sonia Bruganelli e commenta la vita privata di Amadeus al Festival della TV di Dogliani

Durante l'intervista al Festival della TV di Dogliani, Lucio Presta ha dichiarato di odiare Sonia Bruganelli, ha accusato la conduttrice di manipolare la collaborazione con Paolo Bonolis e ha espresso giudizi critici sulla moglie di Amadeus, alimentando il dibattito sui poteri occulti della televisione italiana.

Al Festival della TV di Dogliani, il noto conduttore e produttore televisivo Giovanni Minoli, ormai ottantunenne, ha condotto una puntata speciale in cui ha intervistato Lucio Presta , manager storicamente legato ai più grandi volti della piccola schermata italiana.

L'incontro, trasmesso in diretta, è stato caratterizzato da dichiarazioni esplicite e da un linguaggio senza filtri, che ha subito alimentato i blog di gossip e le testate di settore. Presta ha iniziato col parlare del suo rapporto con Paolo Bonolis, definendolo "l'amico che mi manca" e aggiungendo una cruda valutazione della conduttrice Sonia Bruganelli: "Io la odio da quando la conosco".

L'intervistato ha spiegato che la rottura della collaborazione fra loro risale a dinamiche familiari legate all'ex moglie di Bonolis, sostenendo che la donna ha diffuso una notizia falsa sulla loro intimità per indebolire il legame professionale, con l'obiettivo di impedire il ritorno di Bonolis alla Rai per la conduzione di Sanremo. Presta ha inoltre accusato Bruganelli di aver tentato di ostacolare i progetti televisivi del manager, facendo leva sulla sua società di produzione, che ha rapporti con Mediaset.

Secondo Presta, la "sindrome di Stoccolma" di Bonolis è il risultato di questi manipolazioni, e la sua ostilità verso Bruganelli è rimasta immutata nel tempo. La conversazione ha preso una piega più personale quando Minoli ha chiesto a Presta di commentare le scelte private di altri protagonisti dello spettacolo. Presta ha espresso un giudizio critico sulla moglie di Amadeus, affermando che "quando sposi la donna sbagliata è una tragedia", riferendosi all'eventuale incompatibilità tra vita privata e carriera televisiva.

Il manager ha poi spostato l'attenzione sulla gestione della carriera di Belén Rodríguez, rivelando un episodio poco noto legato alla sua relazione con Fabrizio Corona. Presta ha raccontato di aver telefonato a Rodríguez una notte, chiedendole di scegliere tra lui e Corona; la cantante avrebbe optato per la relazione amorosa, e secondo Presta "i risultati si sono visti" in seguito. Infine, il dibattito è tornato sui fatti più controversi legati al Festival di Sanremo.

Presta ha negato ogni coinvolgimento nella celebre "farfallina" mostrata sul palco, precisando che si trattava di un'idea di Corona e non di una sua iniziativa. Ha inoltre criticato la scelta di utilizzare quell'effetto scenico, chiedendosi se fosse davvero necessario: "Il Festival era già andato benissimo, non ne avevamo bisogno".

L'intervista si è chiusa con una nota più leggera, quando Presta ha commentato sul concerto di Vasco a Rimini, sottolineando che la sua presenza sul palco non è necessaria per comunicare, poiché le sue canzoni parlano da sole. Le affermazioni di Presta, cariche di tensione e di rivelazioni, hanno generato subito una forte risposta sui social, con molti utenti che hanno chiesto ulteriori chiarimenti sui rapporti di potere dentro la televisione italiana.

Nel complesso, il dibattito ha messo in luce le complesse dinamiche di potere, le rivalità e le alleanze che si sviluppano dietro le quinte del panorama televisivo nazionale, offrendo spunti di riflessione su come i rapporti personali possano influenzare le scelte professionali e le strategie di programmazione





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