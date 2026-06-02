Lucio Presta svela i segreti della TV italiana: contratti, fragilità e polemiche con Mediaset

Durante il Festival della TV di Dogliani, il manager Lucio Presta racconta retroscena sui compensi dei conduttori, i rapporti con la politica e i fallimenti televisivi, offrendo uno sguardo senza filtri sul potere e le fragilità del mondo televisivo italiano.

Dietro le quinte del piccolo schermo si intrecciano dinamiche complesse, contratti milionari, fragilità emotive e trattative al rialzo che definiscono il vero volto della televisione italiana.

In una puntata del Festival della TV di Dogliani, Lucio Presta, uno dei manager più potenti del settore, ha risposto alle domande del giornalista Giovanni Minoli, offrendo un ritratto senza filtri di un mondo altrimenti nascosto. Il suo ruolo di agente televisivo non si limita alla sola gestione contrattuale, ma abbraccia anche l'aspetto umano dei protagonisti del palcoscenico: "Mi capita di dover gestire le fragilità degli artisti, sono straordinari ma fragilissimi", ha dichiarato, spiegando come la perdita di una conduzione possa diventare una crisi personale profonda.

Quando gli è stato chiesto chi avesse sofferto di più per la chiusura di un programma, Presta ha citato per nome Paola Perego, evidenziando la sofferenza provata alla perdita del suo show, mentre ha sottolineato che altri, come Antonella Clerici o Marco Liorni, hanno invece beneficiato di promozioni e aumento di visibilità. L'intervista ha inoltre gettato luce sui compensi dei conduttori più pagati.

Presta ha affermato che Antonella Clerici è la donna che guadagna di più nel suo roster, ma ha anche sottolineato che la sua retribuzione è inferiore a quella che merita, mentre Paola Perego, a suo avviso, è la meno remunerata, citando dati che sostiene poter dimostrare. Il manager non ha esitato a parlare dei legami con la politica, ricordando il documentario su Firenze realizzato insieme all'ex premier Matteo Renzi, originariamente destinato a Mediaset ma poi trasmesso su Nove a causa del rifiuto del gruppo di Cologno Monzese.

Ha inoltre rivelato le tensioni passate con i vertici di Mediaset, raccontando come Pier Silvio Berlusconi gli abbia dovuto pagare il doppio per recuperarlo dopo la sua partenza, un episodio che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. Presta ha poi individuato i due momenti più emblematici della sua lunga esperienza: il più grande successo, la presenza istituzionale sul palco del Teatro Ariston con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Festival di Sanremo, e il più grande flop, lo show "Italiani" su Mediaset, trasmesso poco dopo gli attentati delle Torri Gemelle, when the public mood had drastically changed.

Il manager ha chiuso l'intervista escludendo categoricamente una sua futura partecipazione come concorrente a "Ballando con le Stelle" su Rai 1, spiegando che, nonostante la moglie Paola Perego abbia partecipato al programma, lui ha rifiutato l'invito per rispetto verso Milly Carlucci e per una scelta personale radicata nel suo passato: "Da giovane ballavo, ma da quando ho smesso ho deciso di non ballare più e non l'ho fatto neanche nei miei tre matrimoni". Questa confessione ha svelato un lato più intimo del professionista, segnando la fine di un dialogo ricco di retroscena, polemiche e riflessioni sul potere, sul denaro e sulle vulnerabilità che animano la televisione italiana





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