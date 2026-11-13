Lucio Sangiovanni rivela il trauma infantile e la vita privata

Luca Casadei intervista Lucio Sangiovanni su Amici, Giulia Stabile e le paure d'infanzia. Il cantante parla della terapia per l'ansia e l'ossessione.

Lucio Sangiovanni ha aperto il proprio cuore in una conferenza stampa dedicata al podcast, rivelando dettagli inediti sulla sua vita sentimentale e sui trauma che lo hanno accompagnato fin dall'infanzia. Durante il colloquio condotto da Luca Casadei per Onepodecast, il cantautore ha esplorato le radici delle sue paure e le sfide personali affrontate prima e dopo il successo ottenuto attraverso la partecipazione al programma televisivo Amici di Maria De Filippi.

Origini delle paure infantili e OCD

I primi segni di un disturbo psicologico complesso sono emersi quando Sangiovanni frequentava ancora la scuola elementare. Tutto ha avuto inizio a seguito del ritorno a scuola di una compagna di classe, la quale era stata assente per via di un'influenza intestinale. Questo evento scatenante ha trasformato una normale preoccupazione infantile in un'ossessione invalidante che ha sconvolto la vita quotidiana del cantante.

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Lui descrive un'ansia profonda e irrazionale legata al rischio di ammalarsi esattamente come la compagna. Aveva paura di uscire e prendere freddo, temendo che l'esposizione alle basse temperature potesse scatenare sintomi simili. Inoltre, provava ansia durante i pasti, preoccupandosi costantemente che il cibo rimanesi bloccato nello stomaco, creando una sensazione di malessere continuo e persistente.

Queste difficoltà non si sono limitate all'infanzia ma si sono protratte negli anni successivi, assumendo la forma di comportamenti compulsivi ripetitivi. Ha spiegato di aver sviluppato la necessità imperativa di ripetere determinati gesti in modo rigoroso, una strategia disperate per gestire la propria ansia interna. Questa condizione ha influenzato ogni aspetto della sua routine, rendendo le attività semplici estremamente faticose.

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Gestione terapeutica e rituali attuali

La consapevolezza del problema ha portato l'artista ad intraprendere un percorso di terapia già durante gli anni dell'infanzia, riconoscendo tempestivamente la gravità della situazione. L'intervento professionale è stato fondamentale per fornire gli strumenti necessari per affrontare le crisi di panico e i pensieri ossessivi che minavano la sua serenità. La terapia ha rappresentato un punto di svolta nel suo percorso di guarigione e autoconoscenza.

Nonostante il lavoro svolto in terapia, alcune manifestazioni del disturbo permangono ancora oggi nella vita adulta. Ha rivelato che quando visita la casa dei suoi genitori, deve obbligatoriamente rispettare una sequenza specifica nel saltare sui tombini del marciapiede. Questo rituale compulsivo dimostra quanto le radici del disturbo siano profonde e difficili da estinguere completamente, anche a distanza di anni.

Retroscena di Amici e vita sentimentale

Oltre alla sfera privata e psicologica, il colloquio ha toccato il capitolo relativo alla sua carriera musicale e al percorso televisivo che lo ha reso famoso. Ha sottolineato il ruolo fondamentale avuto dalla direttrice artistica Madame durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La guida e la convinzione da lei dimostrate sono state decisive per la sua crescita professionale e artistica nel contesto dello show.

Il racconto ha incluso anche riferimenti alla sua vita sentimentale, con il ricordo della relazione avuta con Giulia Stabile. Questi retroscena offrono una visione più completa della persona oltre la public image, mostrando un individuo complesso alle prese con grandi successi e grandi vulnerabilità. La scelta di allontanarsi dai riflettori in alcuni periodi della sua vita è stata motivata dalla necessità di protegersi e di elaborare le proprie esperienze.