Aldo Cazzullo ricostruisce la vita di Lucrezia Borgia, dimostrando come fosse una vittima politica del fratello Cesare e non l'assassina dei mariti.

La figura di Lucrezia Borgia, tradizionalmente dipinta come una crudele avvelenatrice, emerge finalmente da una nuova prospettiva storica grazie al giornalista Aldo Cazzullo. La prossima puntata del programma Una giornata particolare, in onda su La7 mercoledì 25 novembre alle 21.15, dedica un'attenzione particolare alla figlia di Papa Alessandro VI, smontando secolare leggenda nera che l'ha vista protagonista di crimini orribili. Cazzullo, che ha approfondito le ricerche nel libro Ritratto di Lucrezia Borgia, presenta documenti inediti che assolvono completamente la donna dalle accuse di omicidio e intrigo mortale.

Le trame politiche dei Borgia e i mariti

Lucrezia Borgia non era una carnefice, ma una pedina politica utilizzata dal fratello Cesare per consolidare alleanze strategiche. Cesare Borgia, noto per la sua spietatezza, fece uccidere il primo marito, Giovanni Sforza, signore di Pesaro, proprio sotto gli occhi della giovane donna. Il matrimonio, contratto nel 1493, fu annullato nel 1497 con la motivazione ufficiale della non consumazione, una scusa che Giovanni Sforza contestò vigorosamente accusando Lucrezia e il padre Rodrigo Borgia di incesto.

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Queste calunnie contribuirono a alimentare le dicerie sulla reputazione della giovane nobildonna, trasformandola in un simbolo di corruzione morale. Tuttavia, la realtà dei fatti evidenzia come Lucrezia fosse costretta a subire le decisioni della famiglia Borgia, che sacrificava i suoi legami personali sull'altare della politica internazionale e del potere papale.

L'omicidio di Alfonso d'Aragona

La seconda unione di Lucrezia avvenne il 21 luglio 1498 con Alfonso di Bisceglie, duca di Bisceglie e figlio naturale di Alfonso II di Napoli. Questo matrimonio serviva a rinsaldare l'alleanza tra i Borgia e la dinastia aragonese, in un momento cruciale in cui Papa Alessandro VI cercava di consolidare i propri rapporti con il Regno di Napoli. Da questa unione nacque un figlio, anch'egli chiamato Rodrigo.

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La tragedia culminò nel 1500 quando Alfonso d'Aragona fu aggredito e ferito gravemente il 15 luglio. Dopo un periodo di convalescenza durante il quale Lucrezia si prese cura del marito, l'assassinio venne portato a termine il 18 agosto: Alfonso fu strangolato nei suoi appartamenti in Vaticano. Lucrezia scoprì il coinvolgimento del fratello Cesare nella congiura e, come annotò il cronista veneziano Marin Sanudo nei suoi diari, la duchessa non fece che piangere per il tradimento subito.

Il riscatto a Ferrara e il mecenatismo

Dopo la morte di Alfonso, Lucrezia sposò in terze nozze Alfonso d'Este, erede del ducato di Ferrara, trasferendosi nella città estense nel 1502. Questo trasferimento segnò una svolta decisiva nella sua vita, permettendole di lasciare alle spalle la corte pontificia e gli anni più tormentati. Ferrara, all'epoca uno dei centri più vivaci del Rinascimento, ospitava artisti, letterati e intellettuali di grande rilievo.

Non fu solo la moglie dell'erede al ducato, ma divenne una figura attiva nella vita politica e culturale della città. Cazzullo sottolinea come fosse una donna intelligente e colta, capace di reggere il governo a Ferrara quando il marito era in guerra. La sua attività è documentata dalle carte conservate nell'Archivio Segreto estense di Modena, che rivelano il suo impegno nella gestione delle carteggi di corte e nelle opere caritatevoli.

La bonifica e il lascito culturale

Una delle imprese più concrete di Lucrezia Borgia fu la bonifica delle terre fragili e sommerse del Ferrarese. Questo intervento ebbe una ricaduta diretta sulla vita delle comunità locali, rendendo coltivabili nuove aree e offrendo opportunità di lavoro ai contadini. Il suo impegno nella gestione del territorio affiancava alle responsabilità di corte una sensibilità rara per le condizioni del paesaggio e della popolazione.

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Lucrezia frequentò i letterati della corte e intrattenne un rapporto epistolare con Pietro Bembo, di cui nove lettere sono conservate alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Tra i manoscritti si trova anche una ciocca di capelli biondi attribuita alla duchessa, simbolo della sua bellezza celebrata nell'arte dell'epoca, inclusa l'opera di Bartolomeo Veneto. Negli ultimi anni della sua vita, si avvicinò alla religione, sostenendo istituzioni conventuali come il monastero del Corpus Domini e fondando il convento di San Bernardino.

La riscrittura della storia moderna

Il primo a mettere in discussione sistematicamente le accuse rivolte a Lucrezia fu lo storico tedesco Ferdinand Gregorovius. Nel 1874 pubblicò una biografia basata sullo studio di documenti e carteggi conservati negli archivi italiani, gettando le basi per una revisione storica del suo operato. La scrittrice condusse un'approfondita ricerca documentaria, ricostruendo la vita della duchessa attraverso le fonti primarie e concentrandosi sugli anni ferraresi della maturità.

Questa nuova visione, condivisa e ampliata da Cazzullo, restituisce al mondo una figura femminile complessa e vittima delle ambizioni della sua famiglia. La leggenda nera costruita intorno al suo nome si dissolve di fronte alle evidenze storiche, che mostrano una donna capace di governance, mecenatismo e resilienza. L'articolo e il programma televisivo offrono quindi una chiave di lettura completamente nuova per comprendere il vero ruolo di Lucrezia Borgia nella storia italiana ed europea.