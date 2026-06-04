Ludovico Einaudi torna a Dogliani per un evento benefico immerso nella natura

Il 17 luglio Ludovico Einaudi torna a Dogliani per un evento benefico a sostegno della Biblioteca Civica 'L. Einaudi'. Il concerto si terrà in un prato immerso nelle colline delle Langhe e rappresenta un'occasione unica per riscoprire i benefici della musica e del camminare nella natura. Il pubblico dovrà raggiungere il luogo del concerto a piedi, attraverso una passeggiata di circa tre chilometri. L'evento unisce due attività riconosciute dalla scienza come preziose per il benessere psicofisico.

Ludovico Einaudi torna a Dogliani il 17 luglio per un evento benefico a sostegno della Biblioteca Civica 'L. Einaudi'. Il concerto, che si terrà in un prato immerso nelle colline delle Langhe, rappresenta un'occasione unica per riscoprire i benefici della musica e del camminare nella natura.

Il pubblico dovrà raggiungere il luogo del concerto a piedi, attraverso una passeggiata di circa tre chilometri. L'evento, intitolato 'Ma c'è un dettaglio che rende l'evento ancora più particolare', unisce due attività riconosciute dalla scienza come preziose per il benessere psicofisico. L'idea di un concerto immerso nella natura accompagna Einaudi da anni e rappresenta un progetto che finalmente prende forma dopo tre anni di tentativi interrotti dalla pioggia.

Camminare a passo regolare aiuta a migliorare la circolazione sanguigna, contribuisce al controllo dello stress e favorisce la produzione di endorfine, sostanze coinvolte nella sensazione di benessere. Quando il movimento avviene in un contesto naturale, come quello delle colline delle Langhe, i benefici possono essere ancora più evidenti. La musica, inoltre, esercita effetti importanti sul nostro equilibrio psicologico. L'ascolto musicale può contribuire a ridurre lo stress e l'ansia, migliorare l'umore e favorire la concentrazione.

Nel caso di Ludovico Einaudi, il rapporto con il paesaggio è da sempre parte integrante della sua poetica musicale. Molte delle sue composizioni nascono infatti dall'osservazione della natura e dalla ricerca di una connessione profonda con gli elementi naturali. Il concerto di Dogliani assume così un significato ulteriore: celebrare il legame con il territorio e contribuire alla tutela di un patrimonio culturale che appartiene alla collettività





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ludovico Einaudi Dogliani Concerto Natura Benessere Musica Camminare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premio Strega, ecco i finalisti: sestina guidata da Michele Mari, secondo NucciSarà una sestina guidata da Michele Mari, con 280 voti per 'I convitati di pietra' (Einaudi), a contendersi la vittoria del Premio Strega 2026. Nella prima votazione, il 3 giugno al...

Read more »

Strega, in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo NucciSarà una sestina guidata da Michele Mari, con 280 voti per 'I convitati di pietra' (Einaudi), a contendersi la vittoria del Premio Strega 2026. (ANSA)

Read more »

Premio Strega 2026, ecco la sestina dei libri finalistiIn testa alle preferenze c'è il superfavorito Michele Mari con 'I convitati di pietra', edito da Einaudi

Read more »

Sei nomi da StregaI finalisti della 80ª edizione del premio letterario: Mari primo, Nucci secondo, Pitzorno ternza. Esclusa La nave di Teseo, Einaudi avanti a tutti

Read more »