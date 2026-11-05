Ludwig indagato per estorsione a Fagioli: il debito di 40mila euro e le accuse

L'artista Ludwig è indagato a Roma per estorsione aggravata ai danni di Nicolò Fagioli. Le accuse prevedono minacce per un debito di 40mila euro e riciclaggio.

La Procura di Roma ha aperto un'indagine penale contro Ludwig, il popolare rapper romano, per gravi ipotesi di reato connesse al mondo delle scommesse sportive. L'artista, vero nome Francesco Gotti, è attualmente sotto indagine per estorsione aggravata in concorso con altre tre persone, oltre che per organizzazione abusiva di scommesse e riciclaggio di denaro sporco. Le accuse riguardano un conflitto con il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, che è al centro di questa complessa inchiesta giudiziaria in corso.

La dinamica dell'aggravata estorsione

Secondo le ricostruzioni fornite dalla procura capitolina, Ludwig avrebbe agito come intermediario tra il calciatore fiorentino e una rete di scommettitori privati. Il nucleo centrale dell'accusa sostiene che il rapper avrebbe richiesto la somma di circa 40mila euro a Fagioli. Per ottenere tale pagamento, l'indagato avrebbe minacciato di compromettere definitivamente la carriera del giocatore, utilizzando pressioni psicologiche e intimidatorie.

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Le autorità giudicanti hanno precisato che le ipotesi di reato sono attualmente solo accuse formali, prive di una condanna definitiva. Queste affermazioni dovranno necessariamente trovare riscontro concreto durante le ulteriori indagini giudiziarie. Il Messaggero ha riportato i dettagli dell'operazione, evidenziando la gravità delle contestazioni mosse contro l'artista noto per il successo "Domani ci passa".

Le posizioni difensive e la storia processuale

L'avvocato Gian Maria Nicotera, difensore ufficiale dell'artista, ha fornito una netta smentita alle accuse di collaborazione diretta. La difesa ha precisato che il suo assistito non avrebbe intrattenuto rapporti diretti con gli altri tre indagati coinvolti nel caso di estorsione. Tale distinzione è fondamentale per isolare la responsabilità penale e per delineare il perimetro esatto delle azioni attribuite a Ludwig rispetto a quelle degli altri concorrenti.

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Le indagini si sono intensificate venerdì scorso con diverse perquisizioni eseguite dalla polizia a Roma, comprese quelle presso l'abitazione del rapper. Questa azione operativa rappresenta un passo significativo nel riavvio del fascicolo, poiché il procedimento aveva già subito un arresto precedente. Franchitti era stato perquisito nell'ottobre 2023 su mandato della Procura di Torino, ma la mancanza di competenza territoriale aveva portato allo stanziamento del caso.

Conseguenze e prossimi step dell'inchiesta

L'anno successivo, la Procura di Roma ha ripreso in mano le indagini, riallacciandosi a elementi emersi già nel 2023. In quel periodo erano stati diffusi messaggi tra Fagioli e Ludwig che lasciavano ipotizzare i reati oggi contestati. Il nome del cantante era già comparso nelle cronache quando aveva insultato pubblicamente il calciatore, sostenendo di possedere screenshot di presunte scommesse sui falli laterali, creando un precedente di tensione mediatica.

Il profilo professionale di Ludwig rimane solido nel mercato musicale, nonostante le turbolenze giudiziarie. Classe 1992, si è affermato nel 2019 con il successo estivo che ha superato i 70 milioni di stream su Spotify. Il brano ha ottenuto il Disco di Platimo Fimi, consolidando la popolarità dell'artista tra i giovani italiani. L'attuale situazione giudiziaria potrebbe avere impatti a lungo termine sulla sua immagine pubblica e sulle future collaborazioni nel settore dell'intrattenimento sportivo.