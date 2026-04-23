Lufthansa: Addio Bagaglio a Mano Gratuito con la Nuova Tariffa Economy Basic

Lufthansa introduce la tariffa Economy Basic che esclude il bagaglio a mano gratuito, allineandosi alle compagnie low-cost. Scopri i dettagli e le compagnie coinvolte.

La compagnia aerea Lufthansa sta introducendo una nuova tariffa, denominata Economy Basic , che segna una svolta significativa per i viaggiatori. A partire dal 28 aprile, questa tariffa non includerà più il diritto di portare a bordo gratuitamente un bagaglio a mano di dimensioni standard, come un trolley da cabina.

Questa decisione, che segue un periodo di sperimentazione già avviato da Air France, allinea Lufthansa alle pratiche di altre compagnie aeree, in particolare quelle low-cost, che da tempo applicano costi aggiuntivi per il trasporto di bagagli a mano più grandi. Con la tariffa Economy Basic, i passeggeri potranno portare a bordo solo un piccolo oggetto personale, come una borsa per laptop, una borsetta o uno zaino di piccole dimensioni, che dovrà essere riposto sotto il sedile di fronte.

Le dimensioni massime consentite per questo oggetto personale sono fissate a 40x30x15 centimetri. Chi desidera viaggiare con un trolley da cabina o con un bagaglio da stiva dovrà pagare un supplemento, la cui entità non è stata ancora specificata in dettaglio. Lufthansa ha assicurato che la gestione di questi supplementi sarà flessibile, consentendo ai passeggeri di aggiungere il bagaglio a mano o da stiva al momento della prenotazione o successivamente, con la possibilità di modificare le prenotazioni pagando una penale.

Questa modifica non si limiterà alla compagnia Lufthansa principale, ma si estenderà a quasi tutte le compagnie aeree che fanno parte del Gruppo Lufthansa, tra cui Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Lufthansa CityLine. Tuttavia, è importante sottolineare che questa nuova politica non verrà applicata ai voli operati dall'ex Alitalia, nonostante la partecipazione di Lufthansa nel capitale della compagnia italiana.

La decisione di Lufthansa è stata motivata dalla volontà di rispondere a un cambiamento nelle esigenze dei clienti. L'azienda sostiene che la tariffa Economy Basic offre un'opzione più economica per i viaggiatori che viaggiano leggeri, ad esempio per brevi viaggi di lavoro o per weekend fuori porta, e che non hanno bisogno di portare con sé un bagaglio a mano di grandi dimensioni.

Tuttavia, questa mossa ha sollevato un acceso dibattito nel settore del trasporto aereo, con critiche da parte delle associazioni dei consumatori e difese da parte delle compagnie aeree. L'Organizzazione europea per la tutela dei consumatori (BEUC) ha espresso forte preoccupazione per questa tendenza, accusando le compagnie aeree di applicare politiche sui bagagli a mano sempre più restrittive e di costringere i passeggeri a pagare per servizi che dovrebbero essere inclusi nel prezzo del biglietto.

BEUC minaccia di intraprendere azioni legali per garantire il diritto di ogni passeggero a portare in cabina un trolley gratuitamente, in aggiunta ai propri effetti personali. Dall'altro lato, l'associazione di categoria delle compagnie aeree, Airlines for Europe (A4E), di cui Lufthansa fa parte, difende il modello di scorporo dei servizi, sostenendo che le tariffe con franchigia bagaglio minima vengono scelte da milioni di consumatori consapevoli che non hanno bisogno di includere un servizio aggiuntivo nel prezzo del biglietto.

A4E sottolinea che questo modello consente di offrire tariffe più basse per i passeggeri che viaggiano leggeri e di personalizzare l'esperienza di viaggio in base alle esigenze individuali. La questione dei bagagli a mano è diventata un tema centrale nel dibattito sulla trasparenza e la concorrenza nel settore del trasporto aereo. Molti consumatori si sentono ingannati dalle tariffe pubblicizzate che non includono il costo del bagaglio a mano, costringendoli a pagare supplementi imprevisti al momento della prenotazione o in aeroporto.

Questa pratica è stata criticata anche dalle autorità di regolamentazione, che hanno chiesto alle compagnie aeree di essere più chiare e trasparenti sui costi aggiuntivi. La decisione di Lufthansa di introdurre la tariffa Economy Basic potrebbe innescare una reazione a catena da parte di altre compagnie aeree, portando a un'ulteriore frammentazione del mercato e a una maggiore confusione per i consumatori.

È quindi fondamentale che le autorità di regolamentazione intervengano per garantire che i passeggeri siano adeguatamente informati sui costi aggiuntivi e che le compagnie aeree rispettino i loro diritti. La discussione è aperta e il futuro delle politiche sui bagagli a mano nel settore del trasporto aereo rimane incerto. Resta da vedere se Lufthansa riuscirà a convincere i consumatori della validità della sua nuova tariffa e se altre compagnie aeree seguiranno il suo esempio.

Nel frattempo, i viaggiatori dovranno prestare maggiore attenzione alle condizioni di viaggio e ai costi aggiuntivi prima di prenotare un volo





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