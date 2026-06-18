Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli in attesa della terza figlia: la famiglia si allarga

Il manager Luigi Berlusconi e l'imprenditrice Federica Fumagalli aspettano la loro terza figlia. La coppia, già genitori di due maschi, è stata avvistata in Sardegna mentre affronta gli ultimi mesi di gravidanza. La nascita renderà Silvio Berlusconi nonno per la sedicesima volta.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si preparano ad accogliere il loro terzo figlio, dopo Emanuele Silvio, nato nel luglio 2021, e Tommaso Fabio, nato nell'ottobre 2022.

La coppia, unita da sei anni di matrimonio, è stata avvistata in Sardegna, a Porto Rotondo, nella tenuta di Villa Certosa, attualmente in vendita a un prezzo di circa 500 milioni di euro. Il parto di Federica è previsto nelle prossime settimane e, stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di una femmina, che diventerebbe il sedicesimo nipote di Silvio Berlusconi.

Luigi, figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, si è laureato in Economia e Finanza all'Università Bocconi di Milano e oggi siede nel consiglio d'amministrazione del gruppo Fininvest, guidato dalla sorella Marina. I due si sono conosciuti nel 2011 durante una serata universitaria e, nonostante l'appartenenza a una famiglia molto nota, conducono una vita riservata, lontana dai riflettori, concentrandosi sulla loro famiglia





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