Il ex capo della polizia Luigi De Gennaro si toglie la vita a Montiano. Morto tra le accuse di depistaggio nella strage di via D'Amelio e indagini Dis.

Luigi De Gennaro si è tolto la vita nella sua villa a Montiano, comune di Magliano in Toscana in provincia di Grosseto. Il corpo dell'ex capo della polizia è stato ritrovato domenica mattina dalle 9.00 del 21 novembre dal custode della proprietà, con una pistola vicino al cadavere. Sono stati rinvenuti messaggi di addio e atti giudiziari che confermano il legame con le recenti investigazioni.

Dettagli fatali della morte a Montiano

De Gennaro si era recato da solo nella sua proprietà il pomeriggio del 20 novembre dopo aver incontrato l'avvocato Franco Coppi a Roma. I familiari non sono riusciti a contattarlo e hanno dato l'allarme sabato mattina. I carabinieri del 118 sono intervenuti alle 9.38 ma non c'era più nulla da fare per l'ex funzionario nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948.

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Indagini sulla strage di via D'Amelio e Depistaggi

L'ex superpoliziotto era indagato per depistaggio dichiarativo e materiale nella strage di via D'Amelio. La Procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca aveva chiesto gli arresti domiciliari respinti dal Gip con appello per l'1 dicembre. De Gennaro era stato a stretto contatto con Giovanni Falcone nelle indagini antimafia.

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Storico ruoli e carriere negli apparati

De Gennaro entrò in Polizia nel 1973 guidando la Direzione investigativa antimafia poi Capo della Polizia dal 2000 al 2007. Successivamente diresse il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e la presidenza di gruppi come Leonardo ed Eurolink. Le accuse riguardavano anche il presunto nascondimento di documenti e l'ostacolo alle dichiarazioni di Salvatore Contorno.