Luigi Lovaglio, l'artefice della rinascita del Monte dei Paschi e della conquista di Mediobanca

Ritratto di Luigi Lovaglio, il manager che ha guidato il Monte dei Paschi di Siena verso una clamorosa scalata finanziaria, culminata nell'acquisizione di Mediobanca, rivoluzionando il panorama bancario italiano. Dagli esordi in Credito Italiano alla guida di Bank Pekao in Polonia, fino al risanamento del Credito Valtellinese e alla sfida con MPS.

Luigi Lovaglio è il protagonista di una delle più straordinarie scalate finanziarie degli ultimi decenni in Italia. La sua leadership ha trasformato il Monte dei Paschi di Siena, una banca salvata dallo Stato e precedentemente considerata in grave difficoltà, in un attore di primo piano. L'acquisizione di Mediobanca per 13,5 miliardi di euro rappresenta un'impresa che ha rivoluzionato gli equilibri del sistema creditizio nazionale, dimostrando la potenza di una strategia efficace nel sovvertire le gerarchie più radicate nel capitalismo italiano. Questo è il profilo di un banchiere che ha lasciato un segno indelebile nella storia del settore bancario italiano.

Nato a Potenza il 4 agosto 1955, Lovaglio si trasferisce in giovane età a Bologna. È qui che inizia a coltivare le sue aspirazioni professionali, laureandosi in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna. Il suo ingresso nel mondo bancario avviene nel 1973, con l'inizio della sua carriera presso il Credito Italiano, una delle prime banche d'interesse nazionale a intraprendere il percorso di privatizzazione. Nel corso di vent'anni, Lovaglio dimostra una notevole crescita professionale, assumendo incarichi di crescente responsabilità e gestendo diverse aree di business commerciale in Italia. La sua capacità di visione strategica si manifesta appieno nel 1997, quando assume la guida del dipartimento Strategia e pianificazione di gruppo. In questo ruolo, contribuisce attivamente ai processi di fusione delle banche recentemente acquisite, un'operazione che ha ridefinito il panorama bancario italiano, dando origine all'attuale Gruppo Unicredit. La sua progressione continua nel 1999 con la nomina a capo della Pianificazione di gruppo Banche estere, un ruolo chiave focalizzato sull'espansione del Gruppo Unicredit nell'Europa centrale e orientale, iniziata con l'acquisizione strategica di Bank Pekao in Polonia.

Il passaggio al nuovo millennio segna un momento cruciale per Lovaglio. Nel 2000, intraprende una nuova avventura professionale varcando i confini italiani per unirsi a Bulbank, la più grande banca bulgara, in qualità di vicepresidente del management board e direttore esecutivo, sempre sotto l'egida del Gruppo Unicredit. Questa prima esperienza internazionale si rivela un passo decisivo per la sua carriera, preparandolo per futuri successi prima in Polonia e poi nuovamente in Italia, consolidando la sua reputazione come banchiere di vasta esperienza internazionale. Il 2003 rappresenta un'altra svolta fondamentale. Lovaglio assume il prestigioso incarico di direttore generale e vicepresidente di Bank Pekao. Qui, in Polonia, trascorre ben 14 anni, un periodo significativo che lo consacra definitivamente tra i vertici del settore bancario. In veste di CEO, il manager è artefice del rafforzamento della solidità patrimoniale di Pekao, portandola a diventare la prima società del Paese in termini di capitalizzazione di mercato. Sotto la sua gestione, l'istituto polacco raggiunge risultati notevoli, generando oltre 3 miliardi di euro di utili per il Gruppo Unicredit, ampliando il suo organico fino a 18.000 dipendenti e vantando una capitalizzazione borsistica di 12 miliardi di euro. La sua lungimiranza strategica, incentrata su ritorni sostenibili a lungo termine e su un approccio etico rigoroso, lo porta a prendere la decisione di non offrire mutui ipotecari in franchi svizzeri ai clienti retail. Questa scelta si rivelerà provvidenziale, evitando a Pekao le gravi difficoltà che avrebbero colpito gran parte del sistema bancario polacco.

Come testimoniato dal Corriere di Siena, l'esperienza in Polonia non ha giovato solo alla sua carriera ma anche alle sue capacità relazionali. Per consolidare i rapporti con il governo polacco, Lovaglio organizza una partita di calcio tra la squadra della banca e quella dell'esecutivo. Sul campo, al suo fianco, figura nientemeno che Donald Tusk, l'allora primo ministro polacco. Il manager ricorda con un sorriso: Prima di entrare in campo ho detto ai miei: State almeno a due metri dal presidente, non voglio incidenti diplomatici per un fallo. Naturalmente, l'ordine è stato rispettato alla lettera e la partita si è conclusa con un punteggio di 12 a 2 a favore dei polacchi. Questa abilità nel creare connessioni umane, unita alla sua competenza professionale, contribuisce probabilmente alla sua nomina a Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana nel 2008, un riconoscimento del suo apporto allo sviluppo della cooperazione economica tra Polonia e Italia.

L'ultimo, ma non meno importante, punto di svolta nella carriera di Lovaglio arriva nel 2017. Quando l'allora CEO di Unicredit, Jean Pierre Mustier, decide di vendere Pekao, Lovaglio, all'età di 62 anni, si trova di fronte a un bivio: ritirarsi dal mondo bancario o accettare nuove sfide. Opta per la seconda strada, rispondendo alla chiamata del Credito Valtellinese, una banca in acque difficili che necessitava di un profondo risanamento. Fa così ritorno in Italia, stabilendosi a Tresivio, un piccolo centro in provincia di Sondrio, sede del Centro di Formazione della banca. In qualità di CEO, intraprende un'opera di risanamento che porta i suoi frutti, tanto da condurre l'istituto nel portafoglio di Crédit Agricole Italia. Questo successo, paragonabile a un colpo da maestro – lui che in gioventù sognava di diventare allenatore – attira l'attenzione delle alte sfere della finanza italiana. Nel 2022, infatti, arriva la chiamata dal Monte dei Paschi di Siena. Più precisamente, la proposta giunge dal governo italiano guidato da Mario Draghi, che attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze deteneva allora il 64,23% della banca, segnando l'inizio di una nuova, entusiasmante fase della sua carriera.





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