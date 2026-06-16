Luigi Rovere, il produttore indipendente che ha plasmato il cinema italiano

La mostra alla Palazzina di Caccia di Stupinigi celebra Luigi Rovere, produttore indipendente e mentore di grandi registi italiani. Attraverso costumi e cimeli, l'esposizione ripercorre la carriera di un uomo riservato che ha lanciato talenti come Fellini e Germi, rimanendo fuori dai clamori del successo.

Luigi Rovere è stato uno dei più grandi produttori del cinema italiano, collaborando con figure come De Laurentiis , Gualino e Rizzoli, e lanciando registi come Lattuada, Germi , Comencini e Fellini .

Nonostante il suo successo, era un uomo riservato che evitava i circoli cinematografici, preferendo lavorare in silenzio. La sua carriera è celebrata in una mostra alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a Torino, curata dalle Officine Ianós, che espone costumi di scena e cimeli del film "Il cavaliere misterioso" (1953).

Sua figlia Mariella, oggi 83enne, racconta aneddoti personali: conservò i costumi del film che altrimenti sarebbero stati distrutti, crebbe tra gli studi cinematografici della Fert a Torino e accompagnò il padre sul set, osservando le riprese da un soppalco. Ricorda anche l'infanzia difficile del padre, che partì da ragazzo da una famiglia modesta per costruire un impero industriale prima di dedicarsi al cinema. La partnership con De Laurentiis nacque sul set e portò alla fondazione della R.D.

L., ma Rovere rifiutò sempre proposte per dirigere grandi studi, rimanendo indipendente fino alla fine. Tra gli artisti che поддержжava ci furono Totò, Macario, Pietro Germi, Aldo Fabrizi e Carlo Rustichelli. Mariella descrive il padre come un uomo dolce ma riservato, soprannominato "il Pirata" per il suo perpetuo movimento in bicicletta, e ricorda quando Fernandel morì durante le riprese di un film, spingendo Rovere a sostituire regista e cast per salvare la produzione.

Nonostante i discorsi familiari fossero pieni di "milioni", la vita familiare non fu mai lussuosa. La mostra offre uno sguardo su questa figura chiave del cinema italiano, spesso dimenticata ma fondamentale per lo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale





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