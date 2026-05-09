Luis Enrique conferma il progetto PSG dopo prolungamento contratto fino al 2030

La dirigenza del PSG starebbe lavorando su un accordo per prolungare il contratto fino al giugno 2030 per il tecnico spagnolo Luis Enrique, confermando la piena fiducia nel suo progetto.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia, la dirigenza del PSG sarebbe pronta a prolungare il contratto del tecnico spagnolo fino al giugno 2030, confermando la piena fiducia del club nel progetto guidato dall’ex ct della Spagna.

Interellettese nella mattinata odierna, Luis Enrique ha parlato del rapporto costruito con società e tifosi sin dal suo arrivo a Parigi: ‘Dal primo giorno il sostegno del presidente, del direttore sportivo e dei tifosi è stato indiscutibile’. L’allenatore asturiano ha poi scherzato sul diverso rapporto con la stampa, sottolineando quanto il mestiere dell’allenatore sia legato ai risultati: ‘Con la stampa la situazione cambia, ma lo capisco’, ha detto sorridendo.

L’aspetto che più lo motiva nel suo lavoro quotidiano, ha poi concluso, ‘è far sognare i tifosi’





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