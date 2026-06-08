Luisa Ranieri riceve due premi per la serie 'Eugenia Liguori'

L'attrice napoletana Luisa Ranieri ha ricevuto due importanti riconoscimenti per la sua interpretazione nella serie televisiva 'Eugenia Liguori', basata sulla vera storia della preside di Caivano Eugenia Carfora. Il premio speciale è stato assegnato per la cura e l'impegno profuso nell'interpretazione del ruolo.

L'attrice napoletana Luisa Ranieri ha ricevuto due importanti riconoscimenti per la sua interpretazione nella serie televisiva ' Eugenia Liguori ', basata sulla vera storia della preside di Caivano Eugenia Carfora.

Il premio speciale è stato assegnato per la cura e l'impegno profuso nell'interpretazione del ruolo.

'Eugenia Liguori' è una serie che ha conquistato il pubblico e la critica per la sua capacità di raccontare una storia vera con sensibilità e rispetto. 'Eugenia Liguori' è una serie che ha conquistato il pubblico e la critica per la sua capacità di raccontare una storia vera con sensibilità e rispetto. 'Eugenia Liguori' è una serie che ha conquistato il pubblico e la critica per la sua capacità di raccontare una storia vera con sensibilità e rispetto





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