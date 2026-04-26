Luisella Costamagna: Dalla chiusura di Tango alla libertà di essere opinionista

L'opinionista televisiva Luisella Costamagna racconta la sua esperienza dopo la cancellazione del programma Tango, il rapporto con Michele Santoro ed Enzo Costanzo, e il suo passato segnato dalla ribellione e dal conflitto con il padre.

Luisella Costamagna , dopo la chiusura del suo programma Rai2, Tango , si è reinventata come opinionista televisiva. Nonostante la perdita di una conduzione fissa, Costamagna afferma di cogliere le opportunità che le permettono di esercitare il suo mestiere con libertà, sottolineando di non aver mai avuto garanzie di posto.

Ricorda con orgoglio Tango, un programma da lei interamente ideato, che ha ospitato scoop importanti come le rivelazioni di Rita Dalla Chiesa sul presunto coinvolgimento di Andreotti nella morte del padre. La cancellazione del programma, a suo dire, è stata motivata da tagli al budget, ma sospetta che possano esserci state altre ragioni, sentendosi l'unica a essere stata epurata. L'esperienza è stata dolorosa, ma Costamagna si dichiara più ottimista del previsto, avendo ricevuto diverse proposte professionali.

Pur riconoscendo la soddisfazione che le danno le partecipazioni a programmi come È sempre Cartabianca e La vita in diretta, il suo legame più forte rimane quello con il giornalismo di approfondimento, in particolare con Michele Santoro, che per primo credette in lei, facendola passare da un telegiornale regionale alla televisione nazionale. Tuttavia, nel tempo, Santoro l'ha delusa, soprattutto dopo la puntata di Servizio Pubblico del 2013 con Berlusconi, dove emerse una divergenza di vedute sull'importanza dell'audience rispetto alla qualità del giornalismo.

Costamagna riconosce a Santoro il merito della sua formazione televisiva, ma ritiene che una televisione come la sua stia scomparendo. Al contrario, la sua esperienza con Enzo Costanzo è stata positiva, descrivendolo come un conduttore capace di mettere a proprio agio gli ospiti e di ottenere informazioni preziose con un approccio pacato e riflessivo.

Ricorda con affetto Costanzo, aneddoti divertenti come i suoi tentativi di dieta contrastati dall'ordine di frittura di pesce in diretta, e la sua passione per le tartarughe e i bassotti. Costamagna riflette sul suo carattere determinato, attribuendolo a un'infanzia segnata da un'educazione autoritaria. Ripercorre la sua infanzia e il rapporto conflittuale con il padre, un uomo rigido e distante, che non approvava le sue aspirazioni e la sua ribellione.

Racconta di come il padre la escludesse dalle attività familiari e di come lei, al liceo, si fosse avvicinata alla sinistra, entrando in conflitto con le idee conservatrici del padre. La sua ribellione culminò con l'occupazione della Pantera nel 1990. Nonostante le difficoltà, Costamagna è riuscita a realizzare il suo sogno di indipendenza, fuggendo da un destino che la vedeva relegata al ruolo di segretaria d'azienda.

Il suo sogno era quello di una vita diversa, ispirata ai film di Hollywood e al fascino di New York. Incontra il suo compagno di vita, lo scrittore Dario Buzzolan, grazie a un ex fidanzato, e con lui condivide una storia d'amore trentennale, segnata da un destino comune: la perdita dei rispettivi padri a causa di malattie improvvise.

Nonostante la lunga relazione, Costamagna non ha intenzione di sposarsi, preferendo una convivenza basata sui fatti e rimandando il matrimonio a una questione più burocratica, legata al futuro del loro figlio e alla pensione





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