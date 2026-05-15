Lukaku, De Bruyne e Neres in campo a Pisa: la sfida per la qualificazione in Champions League

La squadra di Pisa si prepara per la sfida contro la Juventus in campionato, con la qualificazione in Champions League a rischio. Il gruppo è composto da un gruppo folto e forte, con la conferma di Kevin De Bruyne e David Neres, ma anche la possibilità di convocare altri elementi come Politano e Anguissa. La sfida tra De Bruyne e Alisson Santos per il posto tra le linee potrebbe essere una delle più attese della partita.

Esserci o non esserci, certo, però non è un problema: perché ormai, essendosene andato Romelu Lukaku, l'infermeria è praticamente vuota e quindi a Pisa va un gruppo folto (e forte) che dovrà prendersi la qualificazione in Champions League per evitare di ritrovarsi con l'Udinese, all'ultima, con lo stress da assorbire.

E allora: Kevin De Bruyne ci sarà, tornerà dopo che in uno scontro nella rifinitura di domenica aveva rimediato un taglio ad una arcata sopraccigliare che ha richiesto quattro punti di sutura. Il suo posto è là, tra le linee con Alisson Santos, mentre Anguissa pare destinato ad un'altra panchina, perché al fianco di Lobotka finirà per accomodarsi McTominay in un tandem che offre garanzie tecniche e di compatibilità.

E potrebbe esserci anche David Neres, fuori dal 17 gennaio, ventuno partite complessivamente saltate e almeno il desiderio di farsi rivedere e sentire il clima di una gara che gli manca da tanto, anche troppo. Si potrebbe fare, si capirà meglio tra oggi e domani se ne varrà la pena, altrimenti la convocazione verrà rimandata all'ultima perché non si vogliono correre rischi.

Non ci sarà Politano, e si sapeva, squalificato per una giornata: e dunque la fascia destra può appartenere a chiunque, a Gutierrez che è un mancino ma che è in vantaggio e sembra destinato a vincere la sfida, o anche a Spinazzola che sta meglio a sinistra o a Mazzocchi che invece cavalcherebbe su una corsia familiare. Due allenamenti ancora e si deciderà chi giocherà





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