Lukaku lascia Napoli per proseguire il percorso di recupero in Belgio

Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha raggiunto un'intesa con il club azzurro per lasciare temporaneamente l'Italia e proseguire il percorso di recupero e preparazione atletica in vista dei prossimi Mondiali. Il giocatore seguirà un programma personalizzato in Belgio, dove potrà lavorare a stretto contatto con fisioterapisti e preparatori atletici di fiducia.

Lukaku non sarà a disposizione del Napoli nelle ultime due gare di campionato contro Pisa e Udinese. L'attaccante belga ha infatti raggiunto un'intesa con il club azzurro per lasciare temporaneamente l'Italia e proseguire in patria il percorso di recupero e preparazione atletica in vista dei prossimi Mondiali .

Una scelta maturata nelle ultime settimane e condivisa tra le parti, anche alla luce del ridotto impiego previsto nel finale di stagione da parte di Antonio Conte. Lukaku seguirà un programma personalizzato in Belgio, dove potrà lavorare a stretto contatto con fisioterapisti e preparatori atletici di fiducia. L'operazione sarebbe stata definita anche grazie al supporto dello studio legale Cresta, che assiste il centravanti nelle questioni organizzative e contrattuali.

L'obiettivo del giocatore è arrivare nelle migliori condizioni possibili alla Coppa del Mondo, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Anche durante il lavoro di riabilitazione ad Anversa avrebbe ricevuto la visita del ct del Belgio Rudi Garcia. Nonostante il trasferimento temporaneo, tutto il programma continuerà a essere svolto in coordinamento costante con il Napoli, che seguirà passo dopo passo l'evoluzione delle condizioni dell'attaccante belga





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