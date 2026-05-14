Lukaku torna in Belgio per assistere alla sfida e riabilitazione in vista del Mondiale

Lukaku, tornato in Belgio con il permesso del Napoli per proseguire il lavoro di riabilitazione in vista del Mondiale, ha scelto di assistere alla sfida della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, presentandosi allo stadio insieme al figlio Romeo.

Lukaku torna in Belgio con il permesso del Napoli per proseguire il lavoro di riabilitazione in vista del Mondiale. L'attaccante ha scelto di assistere alla sfida della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, presentandosi allo stadio insieme al figlio Romeo.

Secondo quanto riportato da HLN, Lukaku si è accomodato accanto ad alcuni dirigenti dell'Anderlecht, confermando ancora una volta il forte legame con il club bianco-malva. La gara si è sbloccata al 74' con Mac Allister, prima del pareggio dell'Anderlecht firmato da Cvetkovic sei minuti più tardi. Nei supplementari la maggiore brillantezza dell'Union ha fatto la differenza.

I subentrati Fuseini e Rodriguez hanno punito le incertezze difensive dell'Anderlecht regalando alla squadra di Bruxelles il secondo successo in Coppa negli ultimi tre anni, dopo il titolo belga conquistato nel 2025. Per l'Anderlecht, invece, arriva un’altra stagione chiusa senza trofei. Kevin Mac Allister: 'Cresciuto col mito dell'Italia del 2006. Cannavaro era il mio idolo'





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