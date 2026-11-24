Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko propone di accompagnare Volodymyr Zelenskiy a Mosca per negoziati di pace, affermando che Putin sta vincendo sul campo.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha avanzato una proposta inedita per la risoluzione del conflitto in corso, invitando il suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskiy a recarsi a Mosca per colloqui diretti. Durante un'intervista pubblicata martedì 24 novembre presso la redazione della rivista francese Le Point, Lukashenko si è offerto personalmente di fungere da garante della sicurezza del leader ucraino durante il viaggio. La proposta implica che i due capi di Stato volino insieme da Minsk alla capitale russa, in un gesto volto a facilitare negoziati al Cremlino per porre fine alla guerra.

Meccanismo del viaggio e garanzia di sicurezza

Secondo le dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa statale bielorussa Belta, Lukashenko ha sottolineato che la presenza di un alleato stretto di Vladimir Putin potrebbe dissuadere eventuali tentativi di ostacolare il processo diplomatico. "Volodya (Volodymyr) Zelenskiy ed io potremmo semplicemente prendere un aereo e andare a Mosca. Noi due", ha affermato l'ex leader bielorusso, aggiungendo che la sua figura potrebbe assicurare l'integrità fisica di Zelenskiy. Questa offerta diretta contrasta con la diffidenza storica mostrata da Kiev verso qualsiasi invito a riunirsi nel territorio controllato dalle forze russe.

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Posizioni dei leader e dinamiche del fronte

L'invito di Lukashenko si inserisce in un contesto in cui Vladimir Putin ha a lungo suggerito che Zelenskiy debba recarsi a Mosca per negoziare una risoluzione del conflitto. Tuttavia, il presidente ucraino ha respinto categoricamente tale proposta, dichiarandosi disposto a incontrare il leader russo solo in luoghi definiti "più neutrali". Lukashenko, alleato di Putin e colui che ha permesso l'utilizzo del territorio bielorusso per l'invasione del febbraio 2022, ha mantenuto una posizione netta sull'attuale andamento militare. Ha dichiarato alla rivista francese di ritenere che le forze russe stiano vincendo sul campo di battaglia, citando la posizione del presidente Putin come prova di questo优势.

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Impatto sulla diplomazia e prossimi passi

Le affermazioni di Lukashenko arrivano mentre l'esercito russo afferma di effettuare avanzamenti lungo la linea del fronte di 1.200 km (775 miglia), impegnandosi in una lenta spinta attraverso la regione orientale di Donetsk. Nonostante questi movimenti, il fronte è rimasto sostanzialmente statico per diversi mesi. Lukashenko ha espresso la convinzione che un accordo sarebbe raggiunto più rapidamente coinvolgendo direttamente le tre principali nazioni slave, Russia, Ucraina e Bielorussia, piuttosto che includere negoziatori europei. Il presidente bielorusso ha accolto con favore la ripresa dei colloqui guidati dagli Stati Uniti e ha indicato che il prossimo passo decisivo dipenderà dalla volontà delle parti di accettare questa mediazione diretta a Mosca.