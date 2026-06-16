Lukashenko: 'Russia e Ucraina devono compromettersi per fermare la guerra'

Il presidente bielorusso Lukashenko, alleato di Putin, afferma che la guerra in Ucraina non ha soluzione militare e che entrambe le parti devono accettare compromessi per raggiungere una pace duratura.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko , stretto alleato del leader russo Vladimir Putin, ha dichiarato in un'intervista che Russia e Ucraina devono raggiungere un compromesso per porre fine alla guerra, ormai in corso da oltre quattro anni senza prospettive di conclusione.

Parlando alla televisione Al Arabiya, Lukashenko ha sottolineato che una vittoria militare è irrealistica per entrambe le parti, nonostante le forze russe continuino ad avanzare gradualmente nel sud e nell'est del paese a costo di enormi perdite. Ha esortato a cercare qualsiasi via per un accordopacífico duraturo, avvertendo che senza compromessi vi sarà un' escalation e una situazione peggiore.

La Bielorussia ha svolto un ruolo cruciale nel conflitto, permettendo alla Russia di usare il proprio territorio per l'invasione del 2022 e ospitando armi nucleari. Lukashenko ha ribadito che non schiererà truppe bielorusse in Ucraina, ma ha ammesso carenze di personale da parte russa, definendola il problema principale del conflitto. Ha anche collegato la mancanza di soluzioni militari alla situazione in Medio Oriente.

Nel frattempo, il presidente ucraino Zelenskiy ha confermato miglioramenti nelle posizioni di difesa e ha avvertito di possibili attacchi russi partendo dalla Bielorussia, definendo tali timori frutto di ambizioni politiche. I colloqui mediati dagli Stati Uniti sono fermi, con Washington concentrata sul conflitto con l'Iran, mentre Zelenskiy continua a chiedere negoziati diretti con Putin





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Ucraina Bielorussia Lukashenko Guerra Compromesso Negoziati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ucraina, Putin: «Forze russe mantengono un vantaggio strategico»Il presidente russo Vladimir Putin afferma che le forze russe 'mantengono un vantaggio strategico' e 'avanzano con sicurezza in tutte le direzioni' in Ucraina. Intervenendo...

Read more »

Starmer: 'Intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa''Duro colpo a chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina' (ANSA)

Read more »

Putin-Trump, la telefonata: dialogo su Ucraina e Iran, auguri di compleanno e Mondiali di calcioColloquio tra il presidente russo e quello americano: Witkoff e Kushner presto saranno a Mosca

Read more »

Trump: Zelensky e Putin aperti a un accordo, risolveremo guerra in Ucraina(Agenzia Vista) Evian-les-Bains, Francia, 15 giugno 2026 'Voglio ringraziarti per il tuo aiuto, sei sempre stato d'aiuto, ed è un onore essere qui con te. Abbiamo avuto un'ottima conversazione...

Read more »