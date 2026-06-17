Lula avverte Trump: "Stia fuori dalle elezioni brasiliane"

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva risponde alle critiche di Donald Trump, difendendo la sovranità del Brasile e rifiutando interferenze straniere nelle elezioni di ottobre. Lula sottolinea che Trump ha diritto a una preferenza elettorale, ma non deve intromettersi.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha risposto con fermezza alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , che aveva definito il Brasile 'un po' turbolento' e 'politicamente pericoloso'.

Durante una conferenza stampa a Brasilia, Lula ha affermato che Trump ha il diritto di avere una preferenza elettorale, ma gli ha intimato di 'stare fuori' dalle elezioni brasiliane di ottobre.

'Il Brasile è un paese sovrano e le sue elezioni sono affare dei brasiliani. Non accettiamo interferenze straniere, da chiunque provengano', ha dichiarato Lula, visibilmente irritato. Le parole di Trump sono arrivate in un momento già teso, con Lula in corsa per la rielezione e il suo principale sfidante, il senatore Flavio Bolsonaro, che ha guadagnato terreno nei sondaggi.

Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha cavalcato le dichiarazioni di Trump per criticare il governo Lula, accusandolo di incompetenza economica e di aumentare l'instabilità politica. La risposta di Lula non si è limitata a una semplice replica. Il presidente brasiliano ha sottolineato che Trump 'dovrebbe preoccuparsi dei problemi interni degli Stati Uniti' e ha ricordato le critiche internazionali ricevute dall'amministrazione Trump per le sue politiche migratorie e commerciali.

'Non abbiamo bisogno di lezioni da chi ha causato caos in diverse parti del mondo', ha aggiunto Lula, riferendosi alle tensioni commerciali e alla gestione della pandemia di COVID-19. La crisi diplomatica tra i due paesi è iniziata quando Trump, durante una sosta a Evian-les-Bains per il vertice del G7, ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti definendo il Brasile 'un luogo difficile' e mettendo in dubbio la trasparenza delle elezioni brasiliane.

Queste parole hanno scatenato reazioni immediate sia in Brasile che a livello internazionale, con molti analisti che temono un deterioramento delle relazioni bilaterali. Il contesto delle elezioni brasiliane è già complesso. Lula cerca un terzo mandato, mentre Flavio Bolsonaro punta a capitalizzare il cognome del padre, ancora popolare tra una parte dell'elettorato. Le recenti inchieste giudiziarie contro l'ex presidente Jair Bolsonaro per presunti tentativi di colpo di stato hanno ulteriormente polarizzato il paese.

La comunità internazionale osserva con attenzione, e l'intervento di Trump rischia di influenzare l'opinione pubblica brasiliana in un modo o nell'altro. Mentre alcuni elettori potrebbero vedere le critiche di Trump come un sostegno implicito a Bolsonaro, altri potrebbero reagire negativamente a quella che percepiscono come un'intromissione esterna. Lula ha chiaramente cercato di trasformare l'incidente in un'opportunità per rafforzare il suo messaggio di sovranità nazionale e indipendenza.

'Le elezioni sono una festa della democrazia brasiliana, e nessun presidente straniero verrà a rovinarla', ha concluso Lula. L'episodio segna un punto di svolta nelle relazioni tra Brasile e Stati Uniti, con entrambi i leader che si preparano a una campagna elettorale carica di tensione e aspettative globali





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