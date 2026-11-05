Lula blocca accesso USA terre rare Brasile

La rielezione di Lula da Silva ostacola gli obiettivi di Trump sulle risorse strategiche, imponendo nuove regole per la lavorazione locale.

La rielezione del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha segnato un netto cambio di rotta nelle relazioni economiche con Washington, vanificando le speranze dell'amministrazione guidata da Donald Trump di ottenere un accesso rapido e privilegiato alle riserve di terre rare del Brasile. Il candidato del Partito dei Lavoratori (PT) ha vinto il ballottaggio elettorale domenica, consolidando il suo potere politico e delineando una strategia industriale che privilegia la sovranità nazionale sulla semplice estrazione di materie prime.

Nuove regole per CIMCE e lavorazione locale

Il governo Lula intende implementare regolamentazioni specifiche per il settore minerario attraverso il nuovo Consiglio Nazionale per l'Industrializzazione dei Minerali Critici e Strategici (CIMCE). Tre membri del consiglio hanno confermato a Reuters che la prima riunione si terrà giovedì, con la prevista partecipazione dello stesso presidente Lula. La priorità assoluta sarà quella di processare le terre rare all'interno del territorio brasiliano, evitando l'esportazione delle risorse allo stato grezzo per massimizzare il valore aggiunto interno.

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Marcos Lage, membro del CIMCE che rappresenta i comuni minerari, ha sottolineato l'importanza di produrre, fabbricare e investire nella ricerca e nello sviluppo tecnologico in Brasile. Questa posizione riflette una lezione appresa dall'esperienza trentennale della Cina nel controllo delle catene di approvvigionamento globali, dimostrando come la trasformazione interna sia fondamentale per la competitività economica futura del paese sudamericano.

Conseguenze per Trump e Flavio Bolsonaro

Una vittoria del contendente di Lula, Flavio Bolsonaro, avrebbe potenzialmente accelerato gli investimenti statunitensi, data la stretta vicinanza tra la sua famiglia e Donald Trump. Tuttavia, con l'attuale scenario politico, gli Stati Uniti vedono sfumare le loro ambizioni di garantire forniture immediate per contrastare il dominio cinese nelle tecnologie moderne. Flavio Bolsonaro aveva promesso durante un incontro con Trump a maggio una "partnership strategica a lungo termine" sui depositi minerali, ma ora tale accordo appare compromesso.

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Le tensioni diplomatiche sono state pregresse; Trump aveva precedentemente utilizzato dazi e sanzioni per cercare di influenzare il Brasile riguardo al processo contro l'ex presidente Jair Bolsonaro. Quest'ultimo sta scontando una pena di ventisette anni per aver tentato un colpo di Stato dopo le elezioni del 2022. Quando Flavio Bolsonaro ha lasciato il paese dopo la sconfitta elettorale, ignorando un ordine della Corte Suprema di consegnare i passaporti, gli Stati Uniti gli hanno offerto asilo, definendo le accuse contro di lui una caccia alle streghe politicizzata.

Sfide tecniche e impatto sul mercato globale

Nonostante il forte impulso governativo, esperti del settore come Ramon Barua, CEO di Aclara Resources, avvertono che i tempi di realizzazione sono lunghi. L'azienda sta sviluppando una miniera nello stato di Goias, ma Barua ammette che la separazione delle terre rare in Brasile non è attualmente possibile senza acquisire preventivamente le tecnologie necessarie. Solo la miniera Serra Verde, acquistata da USA Rare Earth a settembre, è operativa commercialmente, sebbene incontri sfide tecniche e non raggiungerà la piena capacità entro la fine del prossimo anno.

Eracy Lafuente, membro del CIMCE e capo dello staff del governatore della Bahia, ha chiarito che il Brasile desidera coinvolgere gli investitori stranieri solo se disposti a condividere tecnologia e a sviluppare un'industria a valle locale. Con la Cina che controlla la più grande riserva mondiale di terre rare, la sicurezza delle forniture è diventata una priorità per Washington, ma il Brasile ora impone condizioni rigorose che richiedono un adattamento profondo delle strategie aziendali internazionali.