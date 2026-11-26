Il presidente Lula ha offerto il ministero delle Finanze a Luiz Carlos Trabuco, presidente di Bradesco. Il mercato reagisce positivamente con il real in rialzo.

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avviato colloqui riservati con Luiz Carlos Trabuco, presidente esecutivo di Banco Bradesco SA, per offrirgli la prestigiosa carica di ministro delle Finanze. Questa mossa strategica mira a stabilizzare i mercati finanziari nazionali dopo un periodo di turbolenza che ha caratterizzato i primi giorni successivi al suo insediamento. Due fonti vicine alle trattative hanno confermato a Reuters che l'incontro o la proposta diretta è avvenuta nelle scorse ore, segnando un tentativo chiaro di rassicurare gli investitori internazionali.

La strategia di stabilità economica

La decisione di approcciare una figura del mondo bancario privato deriva da un deterioramento significativo della fiducia dei mercati da quando Lula ha sconfitto il rivale di destra Flavio Bolsonaro nelle elezioni presidenziali di ottobre. La valuta locale, il real, ha registrato una forte deprezzazione contro il dollaro americano, creando ansia tra i capitali esteri e gli osservatori economici nazionali. Lula cerca quindi di nominare un profilo considerato "vicino al mercato" per il dicastero chiave, al fine di placare questi timori e segnalare una continuità nelle politiche economiche ortodosse.

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Reazione immediata dei mercati azionari

Le voci che circolavano mercoledì riguardo all'avvicinamento a Trabuco hanno generato una risposta positiva e immediata sui borsini. Il real ha guadagnato terreno rispetto alle valute principali, dimostrando che gli operatori stanno premendo i candidati percepiruti come sicuri. Parallelamente, l'indice di riferimento del mercato azionario brasiliano Ibovespa ha registrato un rialzo dell'1,6%, un segnale di ottimismo che riflette la speranza di una gestione finanziaria meno volatile rispetto alle attese iniziali.

Il profilo di Trabuco e i suoi legami politici

Luiz Carlos Trabuco non è un estraneo alla sfera politica brasiliana e gode di una stretta relazione con il presidente Lula che risale a molti anni fa. Questa lunga storia di collaborazioni e incontri diretti potrebbe facilitare la fiducia necessaria per accettare un incarico di governa di tale importanza. Tuttavia, al momento della pubblicazione di queste informazioni, il banchiere non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta, anche se si prevede che prenderà una decisione entro breve tempo.

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Altri candidati e dinamica governativa

Prima di focalizzarsi su Trabuco, la squadra di transizione aveva considerato altri nomi prominenti per la guida del Tesoro nazionale. Tra questi spiccava il vicepresidente Geraldo Alckmin, che avrebbe espresso ai suoi alleati politici il desiderio di assumere il posto. Era inoltre in lizza Rafael Fonteles, governatore rieletto dello Stato di Piaui, entrambi figure con una solida base di potere politico interno.

Prossimi passi e calendario ufficiale

L'annuncio ufficiale del primo gruppo di ministri del nuovo governo è previsto per la settimana prossima. Lula tornerà da Montevideo, in Uruguay, dove ha partecipato al vertice del Mercosur, portando con sé le decisioni finali su questa e altre cariche chiave. La nomina di un ministro delle Finanze compatibile con le esigenze del mercato sarà uno dei primi test concreti per la nuova amministrazione lusista.